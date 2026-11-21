கலோச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆயுததாரிகள் நிலைகளை எடுத்து முதலில் துப்பாக்கியால் சுட்டதாகவும், அதற்கு எதிர் தரப்பினரும் பதிலடி கொடுத்ததாகவும் காவல்துறை கூறியுள்ளது. இந்தத் துப்பாக்கிச் சண்டையில் கிலால் சமூகத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரும், கலோச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
வடமேற்கு பாகிஸ்தான் மாகாணமான கைபர் பக்துன்க்வாவின் பட்டாகிராம் மாவட்டத்தில், வனப்பகுதியின் உரிமை தொடர்பாக இரு பழங்குடிச் சமூகங்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட கடுமையான மோதலில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. காவல்துறைத் தகவல்களின்படி, கடந்த வியாழக்கிழமை உள்ளூர் நேரப்படி இரவு சுமார் 10 மணியளவில் பிலிஜா வனப்பகுதியில் கிலால் மற்றும் கலோச் பழங்குடிச் சமூகங்களைச் சேர்ந்த ஆயுதம் ஏந்திய நபர்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டனர். இதில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்றது.
கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் உள்ளூர் பழங்குடிச் சமூகங்களாக விளங்கும் கிலால் பிரிவினர் பட்டாகிராம் மாவட்டத்தின் அல்லாய் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியுடனும், கலோச் பிரிவினர் அண்டை மாவட்டமான கோகிஸ்தானுடனும் தொடர்புடையவர்கள் ஆவர். இந்த இரு தரப்பினரும் பிலிஜா காட்டின் உரிமை தொடர்பாக நீண்டகாலமாகத் தகராறில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கலோச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆயுததாரிகள் நிலைகளை எடுத்து முதலில் துப்பாக்கியால் சுட்டதாகவும், அதற்கு எதிர் தரப்பினரும் பதிலடி கொடுத்ததாகவும் காவல்துறை கூறியுள்ளது. இந்தத் துப்பாக்கிச் சண்டையில் கிலால் சமூகத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரும், கலோச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
பிலிஜா காட்டுப் பகுதிக்கான உரிமைச் சிக்கல் பல தசாப்தங்களாக நீடித்து வருவதாகவும், கடந்த காலங்களிலும் இது தொடர்பான மோதல்களில் பல உயிர்கள் பலியாகியுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. இரு பிரிவினருக்கும் இடையே சமரசம் செய்து பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காண இரு மாவட்ட நிர்வாகங்களும் தொடர்ச்சியாக முயற்சிகள் மேற்கொண்ட போதிலும், நிரந்தரத் தீர்வு எட்டப்படவில்லை. சமீபத்திய இந்த மோதல் அப்பகுதியின் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலைமை குறித்து மீண்டும் அச்சத்தையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.