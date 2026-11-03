புளோரிடா விமான விபத்து: டெக் கோடீஸ்வரர், மனைவி, குழந்தைகள் பரிதாப பலி

டெக்சாஸில் உள்ள ஆஸ்டின் நகரிலிருந்து பஹாமாஸ் தீவுகளை நோக்கிச் சென்ற 'லியர்ஜெட் 60' என்ற அந்த தனியார் விமானம், புளோரிடாவில் உள்ள ஒரு பலவழி நெடுஞ்சாலையின் மீது திடீரென மூழ்கி விழுந்து வெடித்துச் சிதறியது.
அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள பாம் பீச் கவுண்டி பகுதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நேர்ந்த பயங்கர விமான விபத்தில் பலியான ஒன்பது பேரின் விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. டெக்சாஸ் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த பிரபல தொழில்நுட்ப நிறுவனரும், தொழில்முனைவோருமான ஆடம் ராபின்சன், அவரது மனைவி ஹெலன் ஷார்ப், அவர்களின் இரண்டு சிறிய குழந்தைகள், மூன்று நண்பர்கள் மற்றும் இரண்டு விமானிகள் இந்த விபத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
டெக்சாஸில் உள்ள ஆஸ்டின் நகரிலிருந்து பஹாமாஸ் தீவுகளை நோக்கிச் சென்ற 'லியர்ஜெட் 60' என்ற அந்த தனியார் விமானம், புளோரிடாவில் உள்ள ஒரு பலவழி நெடுஞ்சாலையின் மீது திடீரென மூழ்கி விழுந்து வெடித்துச் சிதறியது. விமானம் விபத்துக்குள்ளாவதற்கு வெறும் பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு, விமானத்தின் இளம் துணை விமானியான நடாலியா கதேலியா ஃபில்கெய்ராஸ், விமானத்தில் கடுமையான காற்றுச் சுழற்சியும் பனிமூட்டக் கட்டிகளும் இருப்பதை தனது காதலருக்கு குறுஞ்செய்தி மூலம் அனுப்பியிருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
விபத்துக்கான உண்மையான காரணம் குறித்து தேசிய போக்குவரத்து பாதுகாப்பு வாரியம் தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறது. பனி உறைவு, வளிமண்டல கொந்தளிப்பு அல்லது மனிதத் தவறுகள் எவை இந்த விபத்திற்குக் காரணம் என்பது குறித்து ஆய்வு நடந்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் விமானப் பயணத்தின் போது விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அமெரிக்காவில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.