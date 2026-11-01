புளோரிடாவில் ஜெட் விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய விபத்தில் 9 பேர் உயிரிழப்பு

புளோரிடாவில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு பகுதிக்குள் விழுந்து நொறுங்கிய விமானத்தில் இருந்த ஒன்பது பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம்குறித் னர் என்று அமெரிக்க போக்குவரத்து துறை செயலர் ஷான் டஃபி ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தார்.
டெக்சாஸின் ஆஸ்டினில் இருந்து புறப்பட்ட அந்த விமானம், பஹாமாஸ் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. விபத்திற்கான காரணம் குறித்து தேசிய போக்குவரத்து பாதுகாப்பு வாரியம் நடத்தும் விசாரணைக்கு ஆதரவளிக்க, விமான போக்குவரத்து நிர்வாகம் ஒரு குழுவை அனுப்புகிறது என்று டஃபி கூறினார்.
ஒன்பது பேரை ஏற்றி சென்ற லியர்ஜெட் 60 ரக விமானம், தெற்கு புளோரிடாவில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு பகுதிக்குள் செங்குத்தாக விழுந்து, ஒரு மாபெரும் தீப்பிழம்பாக வெடித்தது. இதனால், சாலையின் நடைபாதையில் ஒரு பெரிய தீப்பிழம்புப் பள்ளம் உருவானது.
விமானப் போக்குவரத்து நிர்வாகத்தின்படி, அந்த விமானம் டெக்சாஸில் உள்ள ஆஸ்டின்-பெர்க்ஸ்ட்ரோம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு பஹாமாஸ் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. விமானம் கீழே விழுந்ததற்கான காரணம் என்னவென்றோ அல்லது அதில் யார் இருந்தார்கள் என்றோ அதிகாரிகள் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவில்லை.
ஆஸ்டின்-பெர்க்ஸ்ட்ரோம் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ஜிம் ரெனால்ட்ஸ், அது ஒரு தனியார் விமானம் என்று கூறினார். அந்த விமானத்தில் யார் இருந்தார்கள் என்பது குறித்த விவரங்களை அவரால் உடனடியாக வழங்க முடியவில்லை.
"இது நிச்சயமாக ஒரு துயரச் சம்பவம்," என்று அவர் கூறினார். விமானம் வானத்திலிருந்து கீழே பாய்ந்து, சாலையின் அருகே மோதி வெடித்த திகிலூட்டும் தருணத்தை, மக்கள் தங்கள் கார்களுக்குள் இருந்து எடுத்த காணொளிகள் பதிவு செய்தனர்.
வீடுகளில் இருந்து சில அடி தூரத்திலும், கடந்து செல்லும் வாகனங்களில் இருந்து சில அங்குல தூரத்திலும் விமானம் தரையிறங்கியதை கண்டு மக்கள் அதிர்ச்சியுடன் அங்குமிங்கும் அலைந்து திரிந்தபோது, பள்ளத்தை சுற்றியுள்ள நடைபாதையின் துண்டுகளை சுற்றி தீப்பிழம்புகள் படபடத்தன. விபத்து நடந்த இடத்தை அடர்த்தியான கருப்புப் புகை சூழ்ந்தது.