உலகம்

வங்கதேசத்தில் கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் வாயு கசிவு - 8 பேர் உயிரிழப்பு

காணாமல் போன தொழிலாளர்களை அதிகாரிகள் தேடி வருவதாக காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தார்.
Ship Breaking Yard
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வங்கதேசத்தில் உள்ள கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) ஒரு கலனில் இருந்து நச்சு வாயு கசிந்ததில், குறைந்தது எட்டு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர், மேலும் ஐந்து பேரை காணவில்லை என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தென்கிழக்கு துறைமுக நகரமான சிட்டகாங்கில் உள்ள வளாகத்திற்குள் இருந்து அலறல் சத்தம் கேட்டதாகவும், அதன் பிறகு தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சிலரை மருத்துவமனைக்கு அவசரமாகக் கொண்டு சென்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.

எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும், காணாமல் போன தொழிலாளர்களை அதிகாரிகள் தேடி வருவதாகவும் மூத்த காவல்துறை அதிகாரி அப்துல் குத்தூஸ் சௌத்ரி தெரிவித்தார்.

விசாரணை குழு:

"இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் கப்பல் உடைக்கும் தளத்தில் தணிக்கை செய்ய அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்," என்று சௌத்ரி ஏ.எஃப்.பி. செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.

முன்னர் திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவை கொண்டு செல்ல பயன்படுத்தப்பட்ட கப்பலை வாங்கிய ஃபெர்டஸ் ஸ்டீல் கப்பல் உடைப்பு தளம் மற்றும் மறுசுழற்சி தொழிற்சாலை, ஒரு "பசுமை" மற்றும் இணக்கமான தளமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார்.

ஆனால், வெட்டும் பணி தொடங்குவதற்கு முன்பு கலத்தில் எந்த வாயுவும் இருந்திருக்க கூடாது என்பதால், பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மீறப்பட்டதாக தெரிகிறது என தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி தவ்ஃபிகுல் இஸ்லாம் புய்யான் கூறினார்.

உடல்கள் மீட்பு:

"தள அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவில்லை. வாயு தாக்குதலுக்கு உள்ளான தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர், அதே சமயம் தொலைவில் இருந்தவர்கள் உயிர் தப்பினர்," என்று அவர் ஏ.எஃப்.பி. செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து ஃபெர்டௌஸ் பகிரங்கமாக எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.

தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்தில் இருந்து மூன்று உடல்களை மீட்டதாகவும், மேலும் பல தொழிலாளர்கள் மயக்க நிலையில் இருந்ததை கண்டறிந்து அவர்களை மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றதாகவும் புய்யான் கூறினார்.

வங்காளதேசத்தின் கப்பல் உடைக்கும் தொழில், வங்காள விரிகுடாவில் உள்ள சிட்டகாங் கடற்கரையின் 25 கிலோமீட்டர் (15 மைல்) நீளப் பகுதியில் பரவியுள்ளது.

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