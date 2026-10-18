வெடிகுண்டு மிரட்டலைத் தொடர்ந்து பல்கேரியாவில் அவசரமாக தரையிறங்கிய டெல் அவிவ்-வியன்னா விமானம்

இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகரில் இருந்து புறப்பட்ட விமானம் ஒன்று, வெடிகுண்டு மிரட்டலை தொடர்ந்து பல்கேரிய தலைநகர் சோஃபியாவில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டதாக பல்கேரிய அரசு தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி, BNT அறிக்கை, ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வியன்னாவுக்குச் சென்ற அந்த விமானத்தில் 51 பயணிகளும் ஆறு விமான பணியாளர்களும் இருந்ததாக கூறியது.
விமான பணியாளர் ஒருவர் மிரட்டல் வந்ததாக தெரிவித்ததாகவும், விமானம் தரையிறங்கும் வரை விமானப்படை போர் விமானம் ஒன்று அதற்கு பாதுகாப்பு அளித்ததாகவும் அது கூறியது.
இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக அந்த ஒளிபரப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. விமான நிறுவனத்தின் பெயர் வெளியிடப்படவில்லை.
ஏர்பஸ் A320 விமானத்தில் மிரட்டல் வந்ததாக தகவல் கிடைத்ததும், போர் விமானங்கள் பதிலடி கொடுத்ததாக பல்கேரியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.