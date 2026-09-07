BRI கனவுத் திட்டத்திற்கு முட்டுக்கட்டை: காத்மாண்டு-திபெத் ரெயில் பாதையைக் கேள்விக்குறியாக்கிய திடீர் வெள்ளம்!

திபெத்தின் சிகாட்சே நகரில் இருந்து கியிரோங் வழியாக நேபாளத் தலைநகர் காத்மாண்டு வரை சுமார் 72 கி.மீ தொலைவுக்கு ரெயில் பாதை அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
நேபாளம் மற்றும் சீனா இடையிலான எல்லைப் பகுதியில் அண்மையில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவு காரணமாக, இமயமலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள மிக முக்கியமான 'கியிரோங்' எல்லை வர்த்தக மையம் முற்றிலுமாக அழிந்து பாழடைந்துள்ளது. இந்த இயற்கை பேரிடர் காரணமாகப் பல நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் பலியாகியுள்ளதுடன், நேபாள நாட்டின் பொருளாதாரம் சுமார் 10 சதவீதம் வரை கடுமையான பாதிப்பைச் சந்தித்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வடக்கு நேபாளத்தின் லாங்டாங் மலைப் பகுதியில் அமைந்திருந்த பனிப்பாறைகள் மற்றும் பாறைகள் திடீரெனச் சரிந்து விழுந்ததால் இந்த மாபெரும் ஆபத்து நேரிட்டது. இதனால் லெண்டே கோலா, போடேகோஷி மற்றும் திரிசூலி ஆகிய நதிகளில் கரைபுரண்டு ஓடிய வெள்ளமும் சேறும் சகதியும், எல்லைப் பகுதியில் இருந்த சாலைகள், பாலங்கள், நீர்மின் திட்டங்கள் மற்றும் கட்டிடங்களை முற்றிலுமாக அடித்துச் சென்றன. சீன மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று பார்த்தபோது, அங்கு கட்டிடங்களின் இடிபாடுகள் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தன.
இந்த எதிர்பாராத வெள்ளப்பெருக்கு, சீன அரசு 2016-ல் முன்மொழிந்த இமயமலைப் பகுதிக்கான 'பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ்' (BRI) ரெயில் திட்டத்திற்குப் மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திபெத்தின் சிகாட்சே நகரில் இருந்து கியிரோங் வழியாக நேபாளத் தலைநகர் காத்மாண்டு வரை சுமார் 72 கி.மீ தொலைவுக்கு ரெயில் பாதை அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது எல்லைப் பகுதியே நிலைகுலைந்துள்ளதால், காகித அளவிலேயே நிலுவையில் இருக்கும் இந்த ரெயில் திட்டத்தின் வடிவமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களை முற்றிலும் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் சீனாவிற்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இமயமலைப் பகுதி மிகவும் உணர்வுபூர்வமான மற்றும் நிலநடுக்க அபாயம் கொண்ட மண்டலமாகும். அங்கு சுரங்கங்கள் மற்றும் பாலங்களை அமைத்து ரெயில் பாதை உருவாக்குவது பேரழிவிற்கு வழிவகுக்கும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
நேபாள அரசு இத்திட்டத்தை முழுமையான மானிய உதவியாகவே சீனா வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறது. ஏற்கனவே பொருளாதாரச் சரிவைச் சந்தித்துள்ள நேபாளத்திற்கு இத்தகைய ஆபத்தான திட்டங்கள் மேலதிகச் சுமையைக் கொடுக்கும். எல்லைக்கு மிக அருகில் சீனா தனது உள்கட்டமைப்புகளை விரிவாக்குவது இந்தியாவின் பாதுகாப்புக் கண்ணோட்டத்திலும் முக்கியக் கவனிப்பிற்குரிய ஒன்றாக மாறியுள்ளது.