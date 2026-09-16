சூடானில் தங்கம் வெட்டியெடுக்கும் சுரங்கம் இடிந்து விபத்து: 60-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பரிதாப பலி

சூடானில் வெட்டியெடுக்கப்படும் பெரும் அளவிலான தங்கம் முறையான அரசாங்க பதிவுகளின்றி சட்டவிரோதமாக அண்டை நாடுகளுக்கு கடத்தப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானின் மேற்கு கோர்டோஃபான் பிராந்தியத்தில் இயங்கி வந்த சட்டவிரோத தங்க சுரங்கம் ஒன்று திடீரென இடிந்து விழுந்ததில், 60-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அல்-நூஹுத் நகருக்கு வடக்கே உள்ள தொலைதூர கிராமப்புறப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்தச் சுரங்கத்தில், ஞாயிற்றுக்கிழமை தொழிலாளர்கள் தங்கத் தாதுக்களை வெட்டியெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக இடிபாடு ஏற்பட்டது. பகுதி மிகவும் தொலைதூரத்தில் அமைந்துள்ளதாலும், மீட்பு சாதனங்கள் போதுமான அளவு இல்லாததாலும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியவர்களை மீட்பதில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது. உள்ளூர் வட்டாரங்கள் அளித்துள்ள தகவலின்படி, இதுவரை 60-க்கும் மேற்பட்ட உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சூடான் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் அதிக அளவில் தங்கம் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. எனினும், நாட்டின் பெரும்பாலான தங்க உற்பத்தி முறையான அனுமதி அல்லது பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கள் இல்லாத பாரம்பரிய மற்றும் கைவினைச் சுரங்க முறைகளையே நம்பியுள்ளது. இத்தகைய சுரங்கங்களில் எந்தவிதமான கட்டமைப்பு பாதுகாப்போ, அவசர கால பாதுகாப்பு வசதிகளோ இல்லாததால், நிலச்சரிவு மற்றும் சுரங்க இடிபாடுகள் அடிக்கடி நிகழும் அபாயகரமான சூழல் நிலவுகிறது.
சூடானில் வெட்டியெடுக்கப்படும் பெரும் அளவிலான தங்கம் முறையான அரசாங்க பதிவுகளின்றி சட்டவிரோதமாக அண்டை நாடுகளுக்கு கடத்தப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. போதிய தொழிலாளர் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் அமல்படுத்தப்படாததும், தொலைதூர பகுதிகளில் உள்ள சுரங்கங்களை கண்காணிக்க போதிய அரசு அமைப்புகள் இல்லாததுமே இத்தகைய தொடர் மனித உயிரிழப்புகளுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது என சமூக ஆர்வலர்களும் நிபுணர்களும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.