டெல்லியில் உலகத் தலைவர்கள் பங்கேற்ற இரவு விருந்து: சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் புறக்கணிப்பின் உண்மை காரணம் என்ன?

பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க டெல்லி வந்திருந்த சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின்னர், பிரதமர் அளித்த சிறப்பு இரவு விருந்தை புறக்கணித்தது சர்வதேச அரசியலில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டின் இடையே, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு எல்லைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலுக்குப் பிறகு, ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து சீன அதிபர் இந்தியா வந்துள்ள நிலையில் இச்சந்திப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. எனினும், பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு இரு நாடுகளும் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைகள், எல்லை பிரச்சனையையும் இருதரப்பு உறவையும் கையாள்வதில் உள்ள அடிப்படை வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், எல்லைப் பகுதியில் நிலவும் அமைதியும் இயல்பு நிலையுமே இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒட்டுமொத்த உறவும் தடையின்றி தொடர்வதற்கான மிக முக்கியமான அடிப்படை என்று பிரதமர் மோடி தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். 2020 கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதலுக்குப் பிறகு, எல்லையில் நிலவும் பதற்றத்தைத் தீர்க்காமல் இருதரப்பு உறவை மீட்டெடுக்க முடியாது என்பதில் இந்தியா தொடர்ந்து உறுதியாக உள்ளது. மேலும், எல்லை விவகாரம் தொடர்பான பழைய ஒப்பந்தங்களையும் புரிந்துகொள்ளல்களையும் இரு நாடுகளும் முழுமையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதையும் இந்தியத் தரப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க டெல்லி வந்திருந்த சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் உயர்மட்ட இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின்னர், பிரதமர் அளித்த அதிகாரப்பூர்வ சிறப்பு இரவு விருந்தை புறக்கணித்தது சர்வதேச அரசியலில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. எல்லைப் பகுதிகளை வரையறை செய்வதிலும், இருநாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தக ஏற்றத்தாழ்வுகளைச் சரிசெய்வதிலும் இன்னும் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை என்பதை இரு தரப்பின் வெவ்வேறான அறிக்கைகள் உணர்த்துகின்றன.
இரு தலைவர்களும் பரஸ்பர மரியாதையுடன் பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண ஒப்புக்கொண்டபோதிலும், விருந்தைப் புறக்கணித்த நிகழ்வு மற்றும் எல்லைக் கொள்கையில் நிலவும் இந்த முரண்பாடு, இந்தியா-சீனா உறவில் முழுமையான இயல்புநிலை திரும்புவதில் உள்ள சிக்கல்களை வெளிச்சம்போட்டுக் காட்டியுள்ளது.
சீனத் தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், எல்லைப் பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளையும் இருதரப்பு வர்த்தக மற்றும் தூதரக உறவுகளை மேம்படுத்துவதையும் ஒரே நேரத்தில் இணையாக முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லைப் பிரச்சனை முழுமையாக முடிவுக்கு வராத நிலையிலும், மற்ற துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவை வலுப்படுத்த சீனா விரும்புகிறது. எல்லைப் பகுதியை அமைதியாக வைத்துக்கொண்டே வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார உறவுகளை மீட்டெடுக்கலாம் என்பது சீனாவின் பார்வையாக உள்ளது.
2020-ஆம் ஆண்டு லடாக் எல்லையில் நடந்த மோதலுக்குப் பிறகு இரு நாட்டு உறவிலும் கடும் விரிசல் ஏற்பட்டது. சமீபத்திய பேச்சுவார்த்தைகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்ட போதிலும், எல்லைக் கோட்டை வரையறை செய்வதிலும் இருதரப்பு வர்த்தக ஏற்றத்தாழ்வுகளைச் சரிசெய்வதிலும் இன்னும் சவால்கள் நீடிக்கின்றன. இரு நாட்டு தலைவர்களும் பரஸ்பர மதிப்பு மற்றும் நீண்டகால பாதுகாப்பு நலன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண ஒப்புக்கொண்ட போதிலும், 'எல்லை அமைதியா அல்லது இணையான பேச்சுவார்த்தையா' என்பதில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நிலைப்பாட்டு வேறுபாடு சர்வதேச அரசியல் அரங்கில் கூர்ந்து கவனிக்கப்படுகிறது.