தாக்குதல்களை நிறுத்த ஹவுதிகளுக்கு பில்லியன் டாலர் வழங்க முன்வந்த சவுதி அரேபியா

இஸ்ரேலிய செய்தித்தாளான இஸ்ரேல் ஹயோமின் அறிக்கையின்படி, போர் நிறுத்தத்தை உறுதி செய்வதற்கும் சவுதி அரேபியா மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்துவதற்கும், ஈரான் மத்தியஸ்தம் செய்த ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஏமனின் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு சவுதி அரேபியா 1 பில்லியன் டாலர் நிதி தொகுப்பை வழங்க முன்வந்தது.
இஸ்ரேல் ஹயோமின் அறிக்கை, வளைகுடா தூதரக வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி, சவுதி உள்கட்டமைப்புகள் மீதான ஹவுதி தாக்குதல்களை முற்றிலுமாக நிறுத்துவதே முன்மொழிவின் நோக்கம் என்று கூறுகிறது.
சவுதி பாதுகாப்பு அமைச்சர் இளவரசர் காலித் பின் சல்மான் தெஹ்ரானுக்கு மேற்கொண்ட திடீர் பயணத்தின் போது இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், அப்போது ஈரான் ஒரு பிராந்திய இராஜதந்திர மத்தியஸ்தராக செயல்பட முன்வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. சவுதி அமைச்சர், ஹெர்குலஸ் ராணுவ போக்குவரத்து விமானத்தில் தெஹ்ரானுக்கு வந்திறங்கியபோது, அந்த 1 பில்லியன் டாலரை நேரடியாக விமானத்தில் கொண்டு சென்றதாக அந்த அறிக்கை குற்றம் சாட்டியது.
சவுதி வெளியுறவு அமைச்சகம் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "தற்போதைய நெருக்கடியில் ஈடுபட்டுள்ள தரப்பினரிடையே பதற்றத்தை தணிப்பதற்கும், உரையாடல் மற்றும் இராஜதந்திரத் தீர்வுகளை ஊக்குவிப்பதற்கும், கத்தார் அரசு மற்றும் பாகிஸ்தான் இஸ்லாமிய குடியரசு மேற்கொள்ளும் மத்தியஸ்த முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் மக்கா கூட்டு பாதுகாப்பு கூட்டணி மேற்கொண்டு வரும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, பாதுகாப்பு அமைச்சர் இளவரசர் காலித் பின் சல்மான் மற்றும் அதன் உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் தெஹ்ரானுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்" என்று கூறியுள்ளது.
மெக்கா பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் சவுதி அரேபியாவின் கூட்டாளிகளால் இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதி ஃபீல்ட் மார்ஷல் ஆசிம் முனீர் மற்றும் துருக்கிய உளவுத்துறை தலைவர் இப்ராஹிம் காலின் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
ஒரு தாக்குதலின் போது கூட்டு இராணுவ உதவியை வழங்குவதை கட்டாயமாக்கும் மெக்கா கூட்டு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் இருந்தபோதிலும், பாகிஸ்தானும் துருக்கியும் முழு அளவிலான ஆதரவை வழங்குவதில் தவறியுள்ளன. மேலும், நேரடி போர் அல்லது கூடுதல் படைகளை அனுப்புவதற்கு பதிலாக, தங்களது பதிலடியை இராணுவ ஆலோசகர்களுடன் மட்டுப்படுத்தியுள்ளன.
சவுதி அரேபிய விமான நிலையங்கள் மற்றும் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் மீது ஹவுதிகள் நடத்தி வரும் தொடர் தாக்குதல்கள், அந்நாட்டிற்கு பெரும் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அதே சமயம், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எண்ணெய் கப்பல்கள் மீதான ஈரானின் ஆக்கிரமிப்பு, மத்திய கிழக்கு எண்ணெய் ஏற்றுமதியைக் கடுமையாக பாதித்துள்ளது.
ஹவுதிகளின் தாக்குதல்களால் ரியாத் விமான நிலையம் பல நாட்களுக்கு மூடப்பட்டதுடன், ஒரு முக்கிய முதலீட்டு மாநாடும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.