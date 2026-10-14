இலங்கை நபருக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை ரத்து செய்தது சவுதி அரேபியா

இஸ்லாம் மதம் குறித்து மதிப்புணர்வற்ற முறையில் கருத்து பதிவிட்ட இலங்கையை சேர்ந்தவருக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை சவுதி அரேபியா உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளதாக இலங்கை அரசாங்கம் தெரிவித்தது.
முகநூல் பதிவு ஒன்றின் காரணமாக இறைநிந்தனை குற்றச்சாட்டில் ஈடுபட்டதாக சவுதி நீதிமன்றம் 27 வயதான அனோஜன் சிவராசாவை குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்ததை அடுத்து, அவருக்கு கடந்த மாதம் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
அந்த இலங்கை ஊழியர் ஆட்சேபனைக்குரிய பதிவை நீக்கிவிட்டு மன்னிப்பு கோரியிருந்தபோதிலும், அவருக்கு எதிரான புகார்களின் காரணமாக ஜூலை மாதம் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் அவருக்கு ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது, அதை எதிர்த்து அவர் மேல்முறையீடு செய்தார். பின்னர், ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அந்த தண்டனையை மரண தண்டனையாக அதிகரித்தது.
சவுதி உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை இலங்கை அரசாங்கம் வரவேற்றது.
"இந்த மனிதாபிமான மற்றும் நியாயமான தீர்ப்புக்காக சவுதி அரேபிய அரசாங்கத்திற்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன்," என்று ஜனாதிபதி அனுர குமார திசாநாயக்க எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டார்.
மேலும், சவுதி அரேபிய மற்றும் இலங்கையை சேர்ந்த பல தூதர்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் சட்ட குழுக்களின் அர்ப்பணிப்புமிக்க முயற்சிகளுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இலங்கையை சேர்ந்த பணிப்பெண் ரிசானா நஃபீக், தனது முதலாளியின் குழந்தையை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்ட பின்னர், 2013-ஆம் ஆண்டு தலை துண்டிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்.
அவர், தனது 17-ஆவது வயதில் சவுதி அரேபியாவுக்கு பயணம் செய்ததாக கூறப்பட்ட ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, 2005-ஆம் ஆண்டு அங்கு வந்தடைந்திருந்தார்.
அவரது விசாரணை குறித்த கவலைகளையும், அவரை காப்பாற்றுமாறு இலங்கை மற்றும் சர்வதேச சமூகம் விடுத்த எண்ணற்ற வேண்டுகோள்களையும் மீறி, மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது.