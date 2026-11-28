மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஜசானில் குறுகிய கால பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை விடுத்த சவுதி அரேபியா மற்றும் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களிடையே தாக்குதல்கள் பரிமாறப்பட்டுள்ளன. ஏமன் கடற்கரையில் கப்பல் கடத்தப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சவுதி அரேபியாவின் ஜசான் மாகாணத்தில் தற்காலிக பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஏமன் தெற்குக் கடற்கரையில் கப்பல் ஒன்று கடத்தப்பட்டதாகவும், சவுதி தலைமையிலான கூட்டுப்படைகளுக்கும் ஹவுதி போராளிகளுக்கும் இடையே தாக்குதல்கள் நடைபெற்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஈரான்-அமெரிக்கா மோதலுக்கு மத்தியில் கடல்சார் பாதுகாப்பு அச்சங்களும், பிராந்தியத்தில் தொடரும் தாக்குதல்களும் பதற்றத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
சாத்தியமான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் காரணமாக சவுதி அரேபியாவின் சிவில் பாதுகாப்புத் துறை ஜசான் மாகாணத்தில் எச்சரிக்கை விடுத்த சிறிது நேரத்திலேயே ஆபத்து நீங்கிவிட்டதாக அறிவித்தது. மேலும், தெற்கு சவுதி அரேபியாவை நோக்கி ஏவப்பட்ட ஹவுதி பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் இடைமறித்து அழித்ததாகக் கூட்டுப்படை தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், ஏமனின் தெற்குக் கடற்கரையில் ஆயுதம் ஏந்திய நபர்கள் கப்பல் ஒன்றைக் கடத்தியதாக யுனைடெட் கிங்டம் மரைடைம் டிரேட் ஆபரேஷன்ஸ் கூறியுள்ளது.
ஹவுதி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் பல வான்வழித் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியானதை அடுத்து மோதல் தீவிரமடைந்துள்ளது. சனாவின் அல்-தஹ்ரிர் மாவட்டத்தில் சவுதி நடத்திய தாக்குதல்களில் எட்டு வீடுகள் மற்றும் மூன்று கடைகள் சேதமடைந்து 13 பேர் காயமடைந்ததாக அல் மசிரா டிவி தெரிவித்துள்ளது. தாயிஸ் நகரின் கிழக்குப் பகுதியில் ஹவுதி ட்ரோன் ஒன்றை ஏமன் அரசுப் படைகள் சுட்டு வீழ்த்திய நிலையில், ட்ரோன் மற்றும் ராக்கெட் தாக்குதல்களில் பொதுமக்களும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
நவம்பர்26-ல் நடந்த தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட ட்ரோன் ஈரானில் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதை குவைத் விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக இத்தாலிய வெளியுறவு அமைச்சர் அன்டோனியோ தஜானி தெரிவித்துள்ளார். இதில் இரண்டு இத்தாலிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் உயிரிழந்தனர். ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மற்றும் வளைகுடா பகுதிகளில் கடல்சார் மோதல்கள் நீடித்து வரும் நிலையில், எண்ணெய் விநியோக நிச்சயமற்ற தன்மையால் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் பீப்பாய்க்கு சுமார் 96 டாலர் என்ற அளவில் வர்த்தகமானது. காசாவிலும் ட்ரோன் தாக்குதலில் பாலஸ்தீனியர்கள் காயமடைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.