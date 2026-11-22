உக்ரைன் தலைநகருக்கு அருகில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில், ரஷியா நடத்திய தாக்குதலில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்று சேதமடைந்தது.
இந்த தாக்குதலில் குறைந்தது இருவர் உயிரிழந்தனர், நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சுமார் 12 பேர் சிக்கியிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில், கீவ் நகரின் வடக்கே உள்ள டைமர் (Dymer) பகுதியில் இருந்த ஐந்து அடுக்குமாடி கட்டிடம் முற்றிலும் சேதமடைந்தது. மீட்பு படையினர் ஒன்பது பேரை பத்திரமாக மீட்டனர்; அவர்களில் ஒரு குழந்தையும் அடங்கும்.
காயமடைந்த மற்றொரு குழந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. உக்ரைனின் மாநில அவசர சேவை துறையின் தகவல்படி, இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருக்கலாம் என்று கருதப்படும் 11 பேரை தேடும் பணியில் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தாக்குதலுக்கு உள்ளான கட்டிடத்திற்கு அருகில் வசிக்கும், காணாமல் போனவர்களின் உறவினரான மைக்கோலா ஒசாட்னி கூறுகையில், "வெடிப்புச் சத்தம் கேட்டபோது, நான் படுக்கையிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்டேன். என் மாமனார், 'என்னைக் காப்பாற்றுங்கள், நான் எரிந்து கொண்டிருக்கிறேன்!' என்று அலறிக் கொண்டிருந்தார்" என்று தெரிவித்தார்.
அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஒலேனா கார்காவ்லியுக் என்ற பெண், தனது மகளின் வகுப்புத் தோழியும் அவரது தாயாரும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருப்பதாகக் கூறினார்.