உக்ரைனில் 2 ரெயில்கள் மீது ரஷியா டிரோன் தாக்குதல் - 13 பேர் உயிரிழப்பு

உக்ரைனில் 2 ரெயில்கள் மீது ரஷிய ராணுவம் நடத்திய டிரோன் தாக்குதலில் 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் மத்திய உக்ரைனில் டினிப்ரோ பகுதியில் உள்ள ரெயில் நிலையத்தில் நின்றுகொண்டிருந்த 2 பயணிகள் ரெயில்கள் மீது ரஷியா டிரோன் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது.
இந்த தாக்குதலில் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். 10க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். அவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது ஒரு ‘பயங்கரவாத தாக்குதல்’ என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி தன் எக்ஸ் பக்கத்தில் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
உக்ரைன் போர் தொடர்பாக அமெரிக்கா, சீனாவுடன் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த ரஷிய அதிபர் புதின் ஒரு புறம் சம்மதித்த நிலையில் இந்த தாக்குதலானது பேச்சுவார்த்தை முயற்சிகளுக்கு தடையாக உருவெடுத்துள்ளது.