சவுதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத் மற்றும் செங்கடல் துறைமுகங்களைக் குறிவைத்து ஹவுதிகள் ஏவுகணைகளை ஏவிய சில மணி நேரங்களிலேயே, ஏமனின் ஹவுதிகள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தலைநகர் சனா மீது சவுதி அரேபியா வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது.
ரியாத் நோக்கி ஏவப்பட்ட இரண்டு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை இடைமறித்து அழித்ததாக சவுதி தலைமையிலான கூட்டணி தெரிவித்துள்ளது. சவுதி தலைநகரில் வெடிச்சத்தம் கேட்டதாக அப்பகுதி மக்களும் ஏஎஃப்பி செய்தியாளரும் கூறியுள்ளனர். மேலும், மேற்கு சவுதி அரேபியா நோக்கி வந்த க்ரூஸ் ஏவுகணை ஒன்றும், ஜெட்டா பகுதியில் ஒரு ட்ரோனும் அழிக்கப்பட்டதாகக் கூட்டணி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று காலை சனாவில் சவுதி போர் விமானங்கள் பல தாக்குதல்களை நடத்தியதாக ஹவுதி ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. விமான நிலையத்திற்கு அருகே புகை எழுந்ததை ஏஎஃப்பி செய்தியாளர் பார்த்ததாகவும், பனி அல்-ஹாரித் பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலை மற்றும் கிடங்குகள் தாக்கப்பட்டதாகவும் ஹவுதிகளின் அல்மசிரா ஊடகம் கூறியுள்ளது. ஹூதிகள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முக்கியத் துறைமுக நகரமான ஹொடைடாவிலும் விமானங்களின் சத்தமும் பலத்த வெடிச்சத்தங்களும் கேட்டதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஜசானைக் குறிவைத்து ஏவப்பட்ட ஏவுகணை இடைமறிக்கப்பட்டதில் சிறிய சேதம் மட்டுமே ஏற்பட்டதாகவும், பொதுமக்கள் உயிரிழப்பு எதுவும் இல்லை என்றும் கூட்டணி கூறியுள்ளது.
பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் ஏமன் உள்நாட்டுப் போரில், 2022 முதல் நடைமுறையில் இருந்த போர்நிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததைத் தொடர்ந்து கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் மோதல்கள் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளன. செப்டம்பர் மாதம் முதல் ஹவுதிகள் சில பகுதிகளைக் கைப்பற்றி ஏமனின் சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற அரசின் தற்காலிக தலைமையிடமான ஏடன் நோக்கி முன்னேறி வருகின்றனர். சவுதியின் எண்ணெய் நிலையங்கள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் ரியாத்தின் நிதி மையம் ஆகியவற்றையும் ஹவுதிகள் தொடர்ந்து குறிவைத்து வருகின்றனர்.
இந்தத் தாக்குதல்களில் இதுவரை 26 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக சவுதி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மறுபுறம், சவுதியின் சமீபத்திய தாக்குதல்கள் தொடங்கியதில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளதாக ஹவுதிகள் கூறியுள்ளனர். தொடர்ச்சியான ஏவுகணை மற்றும் வான்வழித் தாக்குதல்களால் சவுதி - ஏமன் எல்லையிலும், துறைமுகங்கள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் எரிசக்தி கட்டமைப்புகளிலும் மோதல் பரவும் அபாயம் அதிகரித்து வருகிறது.