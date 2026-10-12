ரியாத் விமான நிலைய தாக்குதல்: காயமடைந்த ஐக்கிய அரபு அமீரக ஆசிரியருக்கு சவுதி அமைச்சர் ஆறுதல்

அபுதாபியிலிருந்து இணைப்பு விமானம் மூலம் ரியாத் வந்தடைந்த ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு ஆசிரியர்கள், அங்கிருந்து மெக்கா சென்று உம்ரா வழிபாடு நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்தனர். அந்தச் சமயத்தில்தான் விமான நிலையத்தின் மீது எதிர்பாராத விதமாகத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
சவுதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற தாக்குதலில் காயமடைந்த ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஆசிரியரை, சவுதி அரேபிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஃபஹத் அல்-ஜலாஜெல் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். அப்போது, தாங்கள் முழுமையாகக் குணமடைந்த பிறகு தங்களது உம்ரா பயணத்தைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளலாம் என்று அமைச்சர் உறுதியளித்தார். இந்தச் சந்திப்பு அப்பகுதியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அபுதாபியிலிருந்து இணைப்பு விமானம் மூலம் ரியாத் வந்தடைந்த ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு ஆசிரியர்கள், அங்கிருந்து மெக்கா சென்று உம்ரா வழிபாடு நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்தனர். அந்தச் சமயத்தில்தான் விமான நிலையத்தின் மீது எதிர்பாராத விதமாகத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய காயமடைந்த ஆசிரியருக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சவுதி https://www.maalaimalar.com/sports/asian-games-gold-medal-prime-minister-modi-to-meet-the-indian-cricket-teamமன்னர் சல்மான் மற்றும் இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் ஆகியோரின் உத்தரவின்பேரில், பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து வெளிநாட்டினருக்கும் தேவையான அனைத்து உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சைகளும், அவர்கள் முழுமையாக நலம் பெறும் வரை உரிய பாதுகாப்பும் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
ரியாத் விமான நிலையத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட இந்தத் தாக்குதலில் காயமடைந்த சுமார் 309 பேருக்குத் தலைநகரின் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக சவுதி அரேபியாவின் குடிமை விமானப் போக்குவரத்து பொது ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. சவுதி குடிமக்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த பயணிகள் இந்தத் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், காயமடைந்த சூடான் நாட்டைச் சேர்ந்த விமானப் பணிப்பெண் ரஹாம் யாசின் அகமது உள்ளிட்டோரையும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.
மக்களவை மற்றும் பயணிகள் முனையங்களைக் குறிவைத்து நடத்தப்படும் இதுபோன்ற வன்முறைச் செயல்களை சவுதி தலைமையிலான கூட்டணி கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளது. சர்வதேச மனிதநேயச் சட்டங்களின்படி இது ஒரு போர் குற்றம் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் எவ்வித பாகுபாடுமின்றி உரிய கவனிப்பைப் பெறுவதையும், அவர்கள் தங்களது ஆன்மீகக் பயணங்களை நிறைவு செய்வதற்கான முழுமையான ஆதரவை வழங்குவதையும் சவுதி அரசு தனது முதன்மைக் கடமையாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது.