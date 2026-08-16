இந்தோனேசியா நிலநடுக்கம்: பலி எண்ணிக்கை 53-ஆக உயர்வு

கிழக்கு இந்தோனேசியாவில் 7.7 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட மறுநாளான ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, மீட்புக் குழுவினர் மேலும் ஆறு உடல்களை மீட்டனர்; இதனால் பலி எண்ணிக்கை 53-ஆக உயர்ந்தது. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இடம்பெயர்ந்த நிலையில், நிலநடுக்கத்திற்கு பிந்தைய அதிர்வுகள் குறித்த அச்சத்தால் பலர் இரவு முழுவதும் திறந்தவெளியில் தங்கினர்.
முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் இந்நாட்டின் கத்தோலிக்கர்கள் அதிகம் வசிக்கும் 'ஃப்ளோரஸ்' தீவில் உள்ள ஆறு மாவட்டங்களில், நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவுகளில் சிக்கியவர்களை தேடி மீட்புக் குழுவினர் இடிபாடுகளை அகற்றினர்.
நிலநடுக்கத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மங்கராய், கிழக்கு மங்கராய் மற்றும் நாகேகியோ ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் மீட்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன; ஏனெனில் இப்பகுதிகளைச் சென்றடைவது கடினமாக இருந்தது.
"நாங்கள் பெரும்பாலான நிலச்சரிவுகளை அகற்றி, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கிராமங்களுக்கான சாலைகளை மீண்டும் திறந்துள்ளோம். இருப்பினும், தகவல் தொடர்பு மற்றும் மின்சார விநியோகத் தடைகள் தேடுதல் பணிகளுக்குத் தொடர்ந்து இடையூறாக உள்ளன," என்று சிக்கா மாவட்டத்தின் தலைநகரான மௌமேரேவில் உள்ள தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பிரிவு அலுவலகத்தின் தலைவர் ஃபதுர் ரஹ்மான் கூறினார்.
கிழக்கு நுசா தெங்காரா மாகாணத்தில் 900-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் முழுமையாகவும், 450 வீடுகள் பகுதியளவும் சேதமடைந்தன. இதனால் சுமார் 5,000 பேர் தற்காலிக முகாம்களில் தங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஃப்ளோரஸ் பகுதியில் மட்டும் குறைந்தது 241 வீடுகள் சேதமடைந்ததாக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை முகமையின் பேரிடர் தடுப்புப் பிரிவுத் தலைவர் அப்துல் முஹாரி தெரிவித்தார்.
சனிக்கிழமை உள்ளூர் நேரப்படி காலை 6 மணிக்குச் சற்று முன்னதாக, 10 கி.மீ ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் (USGS) தெரிவித்துள்ளது. சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு பின்னர் திரும்பப் பெறப்பட்டதால், மக்கள் பீதியடைந்து வெளியேறினர்.
நிலநடுக்கத்திற்குப் பிறகு குறைந்தது 995 அதிர்வுகள் பதிவாகியுள்ளன, ஆனால் அவற்றில் 46 அதிர்வுகள் மட்டுமே மக்களால் உணரப்பட்டன என்று முஹாரி கூறினார்; மேலும் இதில் 135 பேர் காயமடைந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.