புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சையானது தனது பார்வையையோ அல்லது வாழ்க்கை முறையையோ எந்த விதத்திலும் மாற்றவில்லை என்று குறிப்பிட்ட போப் லியோ, திருச்சபைக்குள் நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகளைக் களைந்து ஒற்றுமையை நிலைநாட்டுவதே தனது மிக முக்கியமான கொள்கை என்றார்.
கத்தோலிக்க திருச்சபையின் தலைமைப் பீடமான வத்திக்கானின் தலைவர் போப் லியோ XIV, சமீபத்தில் தனக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நுரையீரல் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தனது வழக்கமான பணிகளிலும் முன்னுரிமைகளிலும் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்று உறுதியளித்துள்ளார்.
ரோமில் உள்ள ஜெமெல்லி மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தனது உடல்நிலை முழுமையாகத் தேறி வருவதாகத் தெரிவித்த அவர், திருச்சபையில் ஒற்றுமையை வளர்ப்பதும் காயங்களை ஆற்றுவதுமே தனது முதன்மையான இலக்கு என்று மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். எதிர்காலப் பணிகளைத் திட்டமிடுவதில் தனக்கு எந்தத் தயக்கமும் இல்லை என்றும், தன் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள ஆன்மீகப் பொறுப்புகளை முழுமையான உறுதியுடன் தொடர்ந்து நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த மாதம் போப் லியோவின் வலது நுரையீரலில் இருந்த புற்றுநோய் கட்டியை அகற்றுவதற்காக 90 நிமிடங்கள் நீடித்த துல்லியமான அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளில் புற்றுநோய் உடலின் பிற பகுதிகளுக்குப் பரவவில்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதால், அவருக்குக் கூடுதல் புற்றுநோய் சிகிச்சைகள் எதுவும் தேவையில்லை என்று மருத்துவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர்.
புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சையானது தனது பார்வையையோ அல்லது வாழ்க்கை முறையையோ எந்த விதத்திலும் மாற்றவில்லை என்று குறிப்பிட்ட போப் லியோ, திருச்சபைக்குள் நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகளைக் களைந்து ஒற்றுமையை நிலைநாட்டுவதே தனது மிக முக்கியமான கொள்கை என்றார். அமேசான் பிராந்தியத்தில் நிலவும் குருமார்களின் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க திருமணமான ஆண்களை குருமார்களாகத் திருநிலைப்படுத்துவது போன்ற சர்ச்சைக்குரிய விவகாரங்களில் தற்போதைக்கு மாற்றங்கள் ஏதும் செய்யப்படாது என்றும், சபைக்குள் பிளவை ஏற்படுத்தும் எதையும் உடனடியாகத் தவிர்க்க விரும்புவதாகவும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
முன்னாள் போப்களைப் போல தான் பதவியில் தொடர முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் உடனடியாக விலகுவது தொடர்பான எந்தவிதமான முன்கூட்டிய ராஜினாமா கடிதத்தையும் தான் எழுதி வைக்கவில்லை என்று போப் லியோ வெளிப்படையாகத் தெரிவித்தார். கடவுளின் அருளாலும் மருத்துவர்களின் அர்ப்பணிப்புடனும் தனது உடல்நிலை மிகச் சிறப்பாக உள்ளதாகவும், தனது வழக்கமான பயணங்களையும் திருச்சபையின் நிர்வாகப் பணிகளையும் வழக்கம்போலத் தொடர்ந்து மேற்கொள்வேன் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.