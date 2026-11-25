இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த முதல் விண்வெளி வீரர் விண்வெளிக்குச் சென்றுள்ளார். சீனாவின் மனித விண்வெளித் திட்டத்துடன் இணைந்து பாகிஸ்தான் விண்வெளி வீரர்கள் பயிற்சி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, இந்த வரலாற்றுப் பயணம் சாத்தியமாகியுள்ளது.
பாகிஸ்தானின் முதல் விண்வெளி வீரரைச் சுமந்துகொண்டு, சீனாவின் ஷென்ஷோ-24 விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. வடமேற்கு சீனாவின் ஜியுகுவான் செயற்கைக்கோள் ஏவுதளத்திலிருந்து லாங் மார்ச்-2எஃப் ராக்கெட் மூலம் இந்த விண்கலம் ஏவப்பட்டதாகச் சீன விண்வெளி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சர்வதேச விண்வெளி ஒத்துழைப்பு மற்றும் மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டங்களில் இந்த ஏவுதல் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த முதல் விண்வெளி வீரர் விண்வெளிக்குச் சென்றுள்ளார். சீனாவின் மனித விண்வெளித் திட்டத்துடன் இணைந்து பாகிஸ்தான் விண்வெளி வீரர்கள் பயிற்சி பெற்றதைத் தொடர்ந்து, இந்த வரலாற்றுப் பயணம் சாத்தியமாகியுள்ளது. விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் அறிவியல் பரிசோதனைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பு மேலும் வலுப்பெற்றுள்ளதை இது காட்டுகிறது.
ஷென்ஷோ-24 விண்கலம் சீனாவின் நிரந்தர விண்வெளி நிலையமான டியாங்காங் நிலையத்துடன் இணையும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு தங்கியிருக்கும் காலத்தில் விண்வெளி வீரர்கள் பல்வேறு அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள், தொழில்நுட்பச் சோதனைகள் மற்றும் விண்வெளி நிலைய பராமரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சீனா தனது சொந்த விண்வெளி நிலையத்தைத் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தி வரும் நிலையில், வெளிநாட்டு விண்வெளி வீரர்களை இணைத்துக்கொண்டு மேற்கொள்ளப்படும் இந்தப் பயணம் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.