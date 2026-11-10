ஒரே நாளில் தலைகீழான வாழ்க்கை?- ரூ.62,000 கோடியை இழந்த என்விடியா சிஇஓ!

என்விடியா நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு உடனடியாகத் தலையிட்டுள்ளது. வெளிநாட்டு உளவுத்துறை அழுத்தங்கள் அல்லது தேசியப் பாதுகாப்பு தொடர்பான ரகசியங்கள் ஏதேனும் கசிந்துள்ளதா என்பது குறித்து விசாரிக்கச் சுதந்திரமான குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சென் ஹுவாங் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் தொழில்முறையிலும் பெரும் நெருக்கடியைச் சந்தித்துள்ளார். அவர் மீதான திடீர் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் உளவுத்துறை விசாரணைகள் காரணமாக, அவரது சொத்து மதிப்பு ஒரே நாளில் கடுமையான வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தது.
என்விடியா நிறுவனத்தின் பங்குகள் சரிந்ததை அடுத்து, ஜென்சென் ஹுவாங்கின் தனிப்பட்ட சொத்து மதிப்பில் ஒரே நாளில் 740 கோடி டாலர் (சுமார் ₹62,000 கோடிக்கு மேல்) இழப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அவரது ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு 162.2 பில்லியன் டாலர்களில் இருந்து 154.7 பில்லியன் டாலராகக் குறைந்தது. ஃபோர்ப்ஸ் உலக பில்லியனர்கள் பட்டியலிலும் அவர் எட்டாவது இடத்திலிருந்து பத்தாவது இடத்திற்குப் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டார்.
அமெரிக்க உளவுத்துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஜென்சென் ஹுவாங் சீனப் பெண் ஒருவருடன் நெருக்கமாக இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சிங்கப்பூரை தளமாகக் கொண்டு செயல்படும் 'மெகாஸ்பீட்' நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரியான அலிஸ் ஹுவாங் என்பவரே அந்தப் பெண் ஆவார். இவர் பெய்ஜிங் அரசுக்காக ரகசியத் தகவல்களைத் திரட்ட முயன்றதாக அமெரிக்க உளவுத்துறை சந்தேகிப்பதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாயின.
இந்த விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்ததைத் தொடர்ந்து, ஜென்சென் ஹுவாங் தனது ஊழியர்களுக்கு அனுப்பிய தகவலில், தன் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் மன்னிப்புக் கோரியுள்ளார். தான் குடும்பத்திற்குத் துரோகம் இழைத்துவிட்டதாகவும், தனது தவறுக்கு முழுப் பொறுப்பேற்பதாகவும் அவர் வெளிப்படையாகத் தெரிவித்தார். மேலும், என்விடியா நிறுவனத்தின் நற்பெயரைக் காக்கத் தான் எந்தவொரு விசாரணைக்கும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குவதாகவும் அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து என்விடியா நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு உடனடியாகத் தலையிட்டுள்ளது. வெளிநாட்டு உளவுத்துறை அழுத்தங்கள் அல்லது தேசியப் பாதுகாப்பு தொடர்பான ரகசியங்கள் ஏதேனும் கசிந்துள்ளதா என்பது குறித்து விசாரிக்கச் சுதந்திரமான குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், நிறுவனத்தின் ரகசியங்களோ அல்லது தேசியப் பாதுகாப்போ எந்த வகையிலும் சமரசம் செய்யப்படவில்லை என ஆரம்பக்கட்டத் தகவல்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய சூழலில் அமெரிக்காவில் என்விடியா பங்குகள் மீதான முதலீட்டாளர்களின் பார்வை கடுமையாகத் திரும்பியுள்ளதுடன், அடுத்த வாரம் வரவிருக்கும் நிறுவனத்தின் காலாண்டு லாப அறிக்கைகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.