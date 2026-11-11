ஜென்சென் ஹுவாங் மீதான விசாரணை: என்விடியாவை முந்திச் சென்ற மைக்ரோசாப்ட்; முதலிடத்தில் ஆப்பிள் நீடிக்கிறது

என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சென் ஹுவாங் தொடர்பான தனிப்பட்ட விவகாரங்கள் மற்றும் விசாரணை குறித்த தகவல்கள் வெளியானது அந்நிறுவனத்திற்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உலகளாவிய பங்குச்சந்தைகளில் எதிர்பாராத திருப்பமாக, என்விடியா நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு சரிந்ததைத் தொடர்ந்து, மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் உலகின் இரண்டாவது மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக தற்காலிகமாக முன்னேறியுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத் துறை சார்ந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளின் மதிப்பில் அதிகரித்து வரும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை இந்தச் சம்பவம் அப்பட்டமாக வெளிக்காட்டியுள்ளது.
என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சென் ஹுவாங் தொடர்பான தனிப்பட்ட விவகாரங்கள் மற்றும் விசாரணை குறித்த தகவல்கள் வெளியானது அந்நிறுவனத்திற்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் தனது உறவுமுறை குறித்த உண்மைகளை ஒப்புக்கொண்டதை தொடர்ந்து, அந்தப் பெண்ணுக்கும் சீன உளவுத்துறைக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் என்விடியா வாரியமும் எஃப்.பி.ஐ அமைப்பும் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளன. இதனால் கடந்த திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் மட்டும் என்விடியா நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு சுமார் 470 பில்லியன் டாலர் வரை சரிவைக் கண்டுள்ளது.
வெறும் ஐந்து வாரங்களுக்கு முன்பு மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தை விட 1.84 டிரில்லியன் டாலர் கூடுதல் சந்தை மதிப்புடன் முன்னணியில் இருந்த என்விடியா, நேற்று ஒரே நாளில் அதன் பங்குகள் 6 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகச் சரிந்ததால் பெரும் இழப்பைச் சந்தித்தது. அதே நேரத்தில் மைக்ரோசாப்ட் பங்குகளும் 2.7 சதவீதம் வரை சரிந்திருந்த போதிலும், என்விடியாவின் கடுமையான சரிவு காரணமாக மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் மாலையில் என்விடியாவை முந்தி இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியது. இருப்பினும், உலகளவில் ஆப்பிள் நிறுவனம் தொடர்ந்து முதலிடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.
என்விடியா நிறுவனம் இந்த மாத இறுதியில் 108 பில்லியன் டாலர் காலாண்டு வருவாயை அறிவிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தாலும், இந்தச் சர்ச்சைகள் அதன் எதிர்கால சந்தை நகர்வுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அமெரிக்காவில் பணவீக்கம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு குறையாததால் பெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தக்கூடும் என்ற அச்சமும் தொழில்நுட்பத் துறை பங்குகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சந்தை ஆய்வாளர்களின் கணிப்புப்படி, நடப்பாண்டின் இறுதியில் ஆப்பிள் நிறுவனம் முதலிடத்தில் தொடர அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும், என்விடியா மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனங்கள் கடுமையான போட்டி சூழலை எதிர்கொள்ளக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.