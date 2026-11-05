லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் தேர்தலில் வென்று வரலாறு படைத்த இந்திய வம்சாவளி பெண் நித்யா ராமன்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் தேர்தலில், இந்திய வம்சாவளிப் பெண் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகர மேயர் தேர்தலில், இந்திய வம்சாவளிப் பெண்ணான நித்யா ராமன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார்.
நவம்பர் 3 அன்று நடைபெற்று அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலின் ஒரு பகுதியாக இந்த தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.
முடிவுகளின்படி, ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் நித்யா ராமன் கிட்டத்தட்ட 51 சதவீத வாக்குகளுடன் முன்னிலை வகிக்கிறார். அவரது போட்டியாளரான தற்போதைய மேயர் கரேன் பாஸ் 48 சதவீத வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார்.
கணிசமான வாக்குகள் ஏற்கனவே எண்ணப்பட்டுவிட்டதால், நித்யா ராமனின் வெற்றி கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.
இந்த வெற்றியின் மூலம், அவர் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின் முதல் ஆசிய-அமெரிக்க மேயர் மற்றும் இரண்டாவது பெண் மேயர் என்ற பெருமையுடன் வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் கேரளாவில் பிறந்த நித்யா ராமன், சிறு வயதிலேயே தனது குடும்பத்துடன் அமெரிக்காவிற்குக் குடிபெயர்ந்தார்.
ஹார்வர்ட் மற்றும் எம்ஐடி பல்கலைக்கழகங்களில் 'நகரத் திட்டமிடல்' துறையில் உயர் கல்வி பயின்றார்.
தற்போது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகர மன்றத்தின் உறுப்பினராகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
சுவாரஸ்யமாக, ஆரம்பத்தில் கரேன் பாஸுக்கு தனது ஆதரவை அறிவித்த நித்யா, பின்னர் எதிர்பாராதவிதமாக தேர்தலில் நுழைந்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினார்.
நித்யா, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் வீட்டுப் பற்றாக்குறை, வீடற்றோர் நிலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு போன்ற முக்கியப் பிரச்சினைகளை மையமாகக் கொண்டு பிரச்சாரம் செய்தார்.
ஏற்கனவே பதவியில் இருந்த மேயர் கரேன் பாஸ், தனது பதவிக்காலத்தில் தீ விபத்துகள், அதிகரித்து வரும் வீடற்றோர் நிலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு துறையில் ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடிகள் போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்டார்.