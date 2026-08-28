உலகம்

நேபாளம்: வெள்ள நீரில் மிதந்து வந்த சடலத்தில் இருந்து தங்க நகை திருடிய 2 பேர் கைது

குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டனர்.
நேபாளம்
நேபாளம்
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நேபாள வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தவர் உடலிலிருந்து தங்க நகை திருடிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

நேபாளத்தின் போதே கோஷி நதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் 360 க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியுள்ளனர்.

ஆயிரக்கணக்கானோர் காணாமல் போன நிலையில் அங்கு மீட்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்து வருகின்றன.

திருட்டு

வெள்ளத்தில் மிதந்து வந்த உடலிலிருந்து குச்சியை பயன்படுத்தி தங்கக் தோடை உருவியெடுக்கும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியதையடுத்து வீடியோ காட்சிகளின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டனர்.

இதன்படி சித்வான் மாவட்டத்தின் பாரத்பூரில், மதன் குருங் (25), உமேஷ் சௌத்ரி (38) ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

குற்றவாளிகள் மிகவும் கொடூரமாகவும் மனிதநேயமற்ற முறையிலும் நடந்து கொண்டுள்ளதாகப் போலிசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

நேபாள வெள்ளம்

ஆகஸ்ட் 26 அன்று நேபாளத்தின் போதே கோஷி நதியில் மிகப்பெரிய அளவில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

பனிச்சரிவு காரணமாக நதியில் நீரோட்டம் தடைபட்டு, பின்னர் திடீரென அணை உடைந்து நீர் பெருக்கெடுத்துப் பாய்ந்தது. இதனால் ரசுவா மற்றும் நுவாகோட் மாவட்டங்களில் கடும் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

காணாமல் போனவர்கள் சடலங்களாக கண்டெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது. காணாமல் போனவர்களில் புனித பயணம் சென்ற இந்தியர்கள் உட்பட ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகளும் அடங்குவர்.

288 இந்தியர்கள் மாயம்:

நேபாளத்தின் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 359-ஆக உயர்ந்துள்ளது; 517 வெளிநாட்டினர் உட்பட மொத்தம் 910 பேர் இன்னும் காணாமல் போயுள்ளனர். இதுவரை 50 வெளிநாட்டினர் வான்வழியாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

காணாமல் போனவர்களில் 113 நேபாள சுற்றுலா பயணிகள், ராணுவம் மற்றும் காவல்துறையை சேர்ந்த 85 பாதுகாப்பு பணியாளர்கள். இத்துடன் ரசுவா மாவட்டத்தை சேர்ந்த 161 பேர் மற்றும் நுவாகோட் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவர் ஆகியோர் அடங்குவர் என்று தேசிய அவசர கால செயல்பாட்டு மையம் தெரிவித்ததாக உள்ளூர் செய்திகள் குறிப்பிடுகின்றன.

நேபாள வெள்ள பாதிப்புக்கு பிறகு 288 இந்தியர்களைத் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இவர்களில் மின்சக்தித் திட்டம் ஒன்றில் பணியாற்றி வந்த 73 பேரும் அடங்குவர். இந்துக்களின் புனித தலமான திபெத்தில் உள்ள கைலாஷ் மலைக்கு பல இந்தியச் சுற்றுலா பயணிகள் யாத்திரை மேற்கொண்டிருந்ததாக நேபாள அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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