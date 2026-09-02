உலகம்

நேபாள வெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 1,243-ஆக உயர்வு

வெள்ளம் புரட்டிப்போட்ட ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகும் 4,875 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாக நேபாளக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Nepal floods death toll
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நேபாளம்-திபெத் எல்லை பகுதிகளில் ஏற்பட்ட கடுமையான திடீர் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,243-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இமயமலை நாடான நேபாளத்தில், போட்டேகோஷி நதிக்கரையோரம் உள்ள சுரங்கப்பாதைகள் மற்றும் நிலத்தடி மின் நிலையங்களில் சிக்கியிருக்கலாம் என கருதப்படுபவர்களை மீட்கும் பணியில், மீட்புக் குழுவினர் மழை மற்றும் இடிபாடுகளுக்கு மத்தியிலும் போராடி வருகின்றனர்.

கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தில் காணாமல் போன உள்ளூர் மக்களின் குடும்பத்தினர் அடையாள ரீதியிலான இறுதிச் சடங்குகளை நடத்திய நிலையில், இந்த பேரிடருக்கும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை சர்வதேச சமூகத்திடம் வலுவாக எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் பலேந்திர ஷா வலியுறுத்தினார்.

உடல்கள் மீட்பு:

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் இருந்து மேலும் பல உடல்கள் மீட்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பலி எண்ணிக்கை 1,222-ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதேவேளையில், நாட்டின் பல நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களை வெள்ளம் புரட்டிப்போட்ட ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகும் 4,875 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாக நேபாளக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

பாதுகாப்புப் படையினர் சித்வான் மாவட்டத்தில் 348 உடல்களையும், நவல்ப்பராசி கிழக்கில் 218, நவல்ப்பராசி மேற்கில் 208 மற்றும் நுவாகோட்டில் 155 உடல்களையும் மீட்டுள்ளனர். இதேபோல், ரசுவாவில் 127, கோர்காவில் 69, தடிங்கில் 60 மற்றும் தனஹுவில் 38 உடல்கள் மீட்கப்பட்டதாக தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

11,000 பேர் மீட்பு:

காணாமல் போனவர்களில் 583 பேர் வெளிநாட்டினர் ஆவர். நேபாள ராணுவம் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு படையினர் இதுவரை ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் தரைவழிப் பாதைகள் மூலம் 11,993 பேரை மீட்டுள்ளனர். தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளுக்காக சுமார் 21,314 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

ஆகஸ்ட் 26 அன்று நேபாளம்-திபெத் எல்லைக்கு அருகே ஏற்பட்ட பனி மற்றும் பாறைச் சரிவால் உருவான திடீர் வெள்ளம், வடக்கு மற்றும் மத்திய நேபாளத்தில் உள்ள நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களைச் சீரழித்தது; இது பெரும் அழிவையும் ஆயிரக்கணக்கானோர் காணாமல் போன நிலையையும் ஏற்படுத்தியது.

உயிரிழப்பு
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Nepal Floods
நேபாள வெள்ளம்
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