மேற்கு அண்டார்டிகாவில் பனிப்பரப்பிற்கு அடியில் பாயும் பிரம்மாண்ட நதி: நாசா செயற்கைக்கோள் அளித்த அதிர்ச்சித் தகவல்!

அண்டார்டிகா கண்டம் என்பது வெளிப்புறப் பார்வைக்கு உறைந்துபோன, எந்தவித அசைவுமற்ற பனிப்பாறையாக மட்டுமே தோற்றமளிக்கிறது. ஆனால், அதன் தடிமனான பனிப்படலத்திற்கு அடியில் மிகவும் சுறுசுறுப்பான நீரோட்ட அமைப்பும், பிரம்மாண்டமான ஏரிகளும் இயங்கி வருகின்றன என்பதை விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பான நாசாவின் செயற்கைக்கோள் தரவுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
நாசா அமைப்பால் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட 'ஐஸ்சாட்' செயற்கைக்கோள், கடந்த 2003 முதல் 2006 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் அண்டார்டிகாவின் மேற்பரப்பைத் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்தது. இதில் பொருத்தப்பட்டிருந்த அதிநவீன லேசர் கருவிகள் மூலம் பனிப்பரப்பின் உயரத்தில் ஏற்படும் மிகச்சிறிய மாற்றங்கள் கூடத் துல்லியமாகக் கணக்கிடப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் முடிவில், மேற்கு அண்டார்டிகாவின் பனிப்பரப்பிற்கு அடியில் நீர் தொடர்ச்சியாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் 14 பகுதிகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர்.
புவிப்பௌதிகவியலாளர் ஹெலன் அமண்டா ஃபிரிக்கர் தலைமையிலான அறிவியல் குழுவினர், 'விலான்ஸ்' மற்றும் 'மெர்சர்' பனி நதிகளின் மேற்பரப்பில் ஏற்பட்ட பெரிய பள்ளங்களைக் கவனித்தனர். 2003 முதல் 2005 வரையிலான குறுகிய காலத்தில், அப்பகுதியின் பனிப்பரப்பு சுமார் 9 மீட்டர் வரை கீழே சரிந்திருந்தது.
இதன் பின்னணியை ஆராய்ந்தபோது, 'ஏங்கல்பார்ட்' என்ற மறைமுக ஏரியிலிருந்து சுமார் 2 கன கிலோமீட்டர் அளவிலான பிரம்மாண்டமான நன்னீர் வெளியேறிப் பெருங்கடலில் கலந்தது தெரியவந்தது. உறைந்த பனி அடுக்குக்கு அடியில் நிலவும் புவிவெப்பம், உராய்வு மற்றும் மிகக் கடுமையான அழுத்தம் காரணமாக நீர் உறைந்துபோகாமல் திரவ நிலையில் தொடர்ந்து பாய்கிறது.
ஒரு பகுதியில் ஏரி நீர் குறையும் போது பனிப்பரப்பு தாழ்வதும், நீர் சேரும்போது மேற்பரப்பு உயர்வதும் இயற்கை நிகழ்வாக நடைபெறுகிறது. பனி அடுக்குக்கு அடியில் பாயும் இந்த நீர், பனிப்பாறைகள் கடலை நோக்கிச் சரிந்து நகர்வதை விரைவுபடுத்தும் ஒரு உராய்வு நீக்கியாகச் செயல்படுகிறது.
அண்டார்டிகாவின் பனிப்பாறைகள் விரைவாகக் கடலில் சரிந்தால், அது உலகளாவிய கடல் மட்டம் உயர்வதற்கு வழிவகுக்கும். எனவே, பனிக்கு அடியில் இயங்கும் இந்த மறைமுக நீரோட்ட அமைப்பைப் புரிந்துகொள்வது, எதிர்காலக் காலநிலை மாற்றங்களை முன் கணிப்பதற்கும், கடல் மட்ட உயர்வைத் துல்லியமாகக் கணக்கிடுவதற்கும் மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்.