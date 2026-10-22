திபெத்தில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: ரிக்டரில் 7 ஆக பதிவானதால் பொதுமக்கள் அச்சம்

ஆகஸ்ட் மாதம் நேபாள-திபெத் எல்லை பகுதியில் ஏற்பட்ட கொடிய திடீர் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளுக்கு பல வாரங்களுக்கு பிறகு, இன்று (வியாழக்கிழமை) சுமார் 40 நிமிட இடைவெளியில், ரிக்டர் அளவுகோலில் 7 என்ற அளவு கொண்ட இரண்டு நிலநடுக்கங்கள் திபெத்தை தாக்கின.
தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையத்தின் (NCS) தகவல்படி, வலுவான முதல் நிலநடுக்கம் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் பாண்டினில் இருந்து சுமார் 489 கி.மீ வடமேற்கே, 173 கி.மீ ஆழத்தில் ஏற்பட்டது. அதே சமயம், ரிக்டர் அளவுகோலில் 5 ஆக பதிவான இரண்டாவது நிலநடுக்கம் 15 கி.மீ ஆழத்தில் ஏற்பட்டது.
இந்தியாவின் தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையம் (NCS), இந்திய நேரப்படி இரவு 8:03 மணிக்கு பிரதான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளது. சீனா நிலநடுக்க வலையமைப்பு மையத்தின் (CENC) தகவல்படி, இதன் மையப்புள்ளி திபெத் தன்னாட்சி மாகாணத்தின் வடக்கே உள்ள நகுவில் உள்ள ஒரு கவுண்டியில் அமைந்துள்ளது.
நிலநடுக்கம் எவ்வளவு ஆழத்தில் ஏற்பட்டது என்பது குறித்த மதிப்பீடுகள் பரவலாக வேறுபடுகின்றன. CENC அதன் ஆழத்தை சுமார் 10 கி.மீ. எனக் குறிப்பிட்ட நிலையில், NCS அதைவிட மிகவும் ஆழமான 173 கி.மீ. எனப் பதிவு செய்துள்ளது. தரைக்கு அருகில் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்கள் பொதுவாக வலுவான அதிர்வுகளை உருவாக்கும்.
பிரதான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு அரை மணி நேரத்திற்கும் குறைவான நேரத்தில், இந்திய நேரப்படி இரவு 8:29 மணிக்கு, அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பாங்கினுக்கு வடமேற்கே சுமார் 505 கி.மீ தொலைவில், பூமிக்கு அடியில் 15 கி.மீ ஆழத்தில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.2 அளவுள்ள நில அதிர்வு ஒன்றை தேசிய நிலநடுக்க மையம் (NCS) பதிவு செய்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, இந்திய நேரப்படி இரவு சுமார் 8:42 மணிக்கு, அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பசாருக்கு வட-வடமேற்கே சுமார் 323 கி.மீ தொலைவில், அதே ஆழத்தில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 5 அளவுள்ள மற்றொரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
உயிரிழப்புகள், காயங்கள் அல்லது சேதங்கள் குறித்த விவரங்கள் உடனடியாகக் கிடைக்கவில்லை. தொலைதூர பகுதியில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை அதிகாரிகள் மதிப்பிட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.