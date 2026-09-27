உலகம்

பவர் பேங்கில் தீப்பிடித்ததால், லிஸ்பனுக்கு சென்ற விமானம் லியோனுக்குத் திருப்பி விடப்பட்டதால் பரபரப்பு

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விமானி லியோனுக்கு விமானத்தை திசைதிருப்ப முடிவு செய்தார்.
File Pic: Lufthansa Flight
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ஒரு பயணியின் பவர்பேங்க் பேட்டரியில் தீப்பிடித்ததை அடுத்து, ஃபிராங்பர்ட்டில் இருந்து லிஸ்பனுக்கு சென்ற லுஃப்தான்சா விமானம் பிரான்சின் லியோன் நகருக்குத் திருப்பி விடப்பட்டதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

198 பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற ஏர்பஸ் ஏ321-200 விமானம், போர்ச்சுகல் தலைநகரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது, ​​இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது.

தரையிறங்கிய விமானம்:

லித்தியம் பேட்டரிகளுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு பையில், பணியாளர்கள் உடனடியாக பேட்டரியை பத்திரப்படுத்தியதாகவும், யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றும் லுஃப்தான்சா செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விமானி லியோனுக்கு விமானத்தை திசைதிருப்ப முடிவு செய்ததால், விமானம் எவ்வித பிரச்சினையுமின்றி தரையிறங்கியது. பயணிகள் ஒரு ஹோட்டலில் இரவு தங்கிய பிறகு, மீண்டும் விமான பயணத்தைத் தொடங்கினர்.

லுஃப்தான்சா விளக்கம்:

"எங்கள் பயணிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பே எல்லா நேரங்களிலும் லுஃப்தான்சாவின் முதன்மையான முன்னுரிமையாக உள்ளது," என அந்நிறுவனம் தெரிவித்தது.

சில பாதுகாப்பு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, பயணிகள் விமானத்தின் உள்ளே இரண்டு பேட்டரிகள் வரை எடுத்து செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தாலும், அந்த விமான நிறுவனம் ஜனவரி மாதம் முதல் தனது விமானங்களில் வெளிப்புற பேட்டரிகளை பயன்படுத்துவதற்கும் சார்ஜ் செய்வதற்கும் தடை விதித்துள்ளது.

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