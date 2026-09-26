பள்ளிகளில் புர்கா அணிய இத்தாலி அரசு அதிரடி தடை

இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி தலைமையிலான அமைச்சரவை, பெரிதும் விவாதிக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.
பள்ளிகளில் புர்கா மற்றும் நிகாப் அணிவதை முற்றிலுமாக தடை செய்யும் அவசர சட்டத்தை இத்தாலி அரசாங்கம் நிறைவேற்றியுள்ளது.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எலி ஷிலைன், இது குழந்தைகளின் நலனுக்குப் பங்கம் விளைவிக்கும் ஒரு புதிய அரசியல் முற்றுகை என்று கூறி அரசாங்கத்தைக் கடுமையாகத் தாக்கினார்.
இதற்கிடையில், அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு ஒரு தொலைக்காட்சி நேர்காணலில், மெலோனி புர்கா தடையை ஒரு பாதுகாப்புப் பிரச்சினை என்று கூறி நியாயப்படுத்தினார்.
மேலும், ஒரு பெண்ணையோ அல்லது சிறுமியையோ முகத்தை மூடுமாறு கட்டாயப்படுத்துவது அவர்களின் அடிப்படை உரிமைகளை மீறுவதாகும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்த புதிய சட்டத்தின் கீழ், பள்ளிகளில் மொழி சமநிலையைப் பேணுவதற்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்போது, ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் இத்தாலிய மொழியில் குறைந்த புலமை கொண்ட மாணவர்கள் அல்லது புதிதாக வந்துள்ள வெளிநாட்டு மாணவர்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை 30 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
போதிய மொழித் திறன் இல்லாமை குழந்தைகளின் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு பெரும் தடையாக அமைகிறது என்று கல்வி அமைச்சர் கியூசெப்பே வால்டிடைரா கூறினார்.
ஒரு குழந்தையின் கல்வி வெற்றிக்கு பெற்றோரின் ஈடுபாடு இன்றியமையாதது என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
வால்டிடைராவின் கூற்றுப்படி, இத்தாலியில் சுமார் 34,000 வகுப்பறைகள் உள்ளன, அங்கு 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் ஆவர்.
இருப்பினும், இந்த புதிய சட்டம் சமீபத்தில் நாட்டிற்கு வந்த மாணவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும், இத்தாலியில் பிறந்தவர்களுக்கோ அல்லது மழலையர் பள்ளியில் பயின்றவர்களுக்கோ அல்ல என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
ஐரோப்பாவிற்குள் குடியேறுபவர்களுக்கான ஒரு முக்கிய நுழைவாயிலாக இத்தாலி இருந்து வருகிறது. மேலும் இந்த விவகாரம் வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் ஒரு முக்கியப் பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது.
அரசின் முடிவு குறித்து 'சேவ் தி சில்ட்ரன்' அமைப்பு கவலை தெரிவித்துள்ளது. தேசியம் அல்லது இத்தாலிய மொழி அறிவு குறைவாக இருப்பது போன்ற காரணங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே குழந்தைகளைத் தனித்தனிப் பள்ளிகளுக்கு அனுப்புவது, சமூகத்தில் மாணவர்களிடையே பிளவை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அது எச்சரித்துள்ளது.
பிரதமர் மெலோனி, மாணவர்கள் சிறப்பாக ஒருங்கிணைவதை உறுதி செய்வதே இந்தக் கட்டுப்பாட்டின் நோக்கம் என்று விளக்கினார்.
மேலும், மொழித் தடையை நீக்கும் வகையில், மாணவர்களுக்கு இத்தாலிய மொழியைக் கற்பிப்பதற்காகப் பள்ளிகளில் கூடுதல் வளங்களையும் வசதிகளையும் அரசாங்கம் வழங்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.