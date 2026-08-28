உலகம்

காசாவில் இஸ்ரேலியத் தாக்குதல்களில் 5 பேர் பலி

குறைந்தது 1,303 பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக காசா சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Gaza Attacked
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அமெரிக்காவின் மத்தியஸ்தத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையற்ற போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் இருந்தபோதிலும், நேற்று காசாவில் நடத்தப்பட்ட இஸ்ரேலிய வான்வழித் தாக்குதல்களில் ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

இதற்கிடையில், ஈரான் போரினால் பாரசீக வளைகுடாவில் ஆயிரக்கணக்கான மாலுமிகள் சிக்கி தவிக்கின்றனர். இத்துடன், ரஷ்யா உடனான எரிசக்தி ஒப்பந்தத்தை ஈரான் முன்னிலைப்படுத்தி வருகிறது, மேலும் ஈரானுடனான தொடர்புகளுக்காக ஒரு முக்கிய எகிப்திய வங்கி மீது அமெரிக்கா கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு:

காசாவில் நடத்தப்பட்ட இஸ்ரேலிய தாக்குதல்களில் ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டதாக உள்ளூர் மருத்துவமனை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கான் யூனிஸ் (Khan Younis) பகுதிக்கு வெளியே இருந்த ஒரு குடும்பத்தின் வீட்டின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் இரண்டு சகோதரர்களும் மற்றொரு உறவினரும் உயிரிழந்ததாக நாசர் மருத்துவமனை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். கான் யூனிஸில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது குறித்து தங்களுக்கு தெரியாது என்று இஸ்ரேலிய ராணுவம் கூறியது.

நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) காசா நகரில் நடத்தப்பட்ட இரண்டு தனித்தனி இஸ்ரேலிய தாக்குதல்களில் தலா ஒருவர் வீதம் கொல்லப்பட்டதாக ஷிஃபா மருத்துவமனை சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். நகரின் இரண்டு வெவ்வேறு பகுதிகளில் தாக்குதல் நடத்தியதை இஸ்ரேலிய ராணுவம் உறுதிப்படுத்தியது, ஆனால் கூடுதல் விவரங்களை அளிக்கவில்லை.

70 தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன:

இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் இடையே இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்த போரை நிறுத்த அக்டோபரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு, காசாவில் நிகழ்ந்த சமீபத்திய உயிரிழப்புகள் இவை.

கடுமையான சண்டைகள் குறைந்திருந்தாலும், இஸ்ரேலியப் படைகள் தொடர்ந்து வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன; இதில் குறைந்தது 1,303 பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக காசா சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரான் போர் தொடங்கியதில் இருந்து, இப்பகுதியை விட்டு வெளியேற முடியாமல் நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்களில் சிக்கியுள்ள குறைந்தது 6,000 மாலுமிகள் மற்றும் 19 கப்பல் பணியாளர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கடல்சார் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பின் கூற்றுப்படி, பாரசீக வளைகுடாவில் சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்தின் மீது குறைந்தது 70 தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

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