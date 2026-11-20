நவம்பர் 13-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, ஈரான் போரின் செலவுகள் சுமார் 48.3 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளன. ஆனால், மேற்கு ஆசியாவில் தாக்கப்பட்ட அமெரிக்க தளங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்கள் இந்த மொத்த தொகையில் சேர்க்கப்படாததால், அந்த புள்ளிவிவரங்களை வழங்குமாறு பென்டகனை சட்டமியற்றுபவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
பென்டகனின் வரவுசெலவு திட்ட அதிகாரியான ஆர்தர் மில்லர், கடற்படை கணக்காய்வாளராக அவரது நியமனத்தை பரிசீலித்து வரும் செனட் ஆயுத சேவைகள் குழுவிடம், நேற்று (வியாழக்கிழமை) சமீபத்திய ஒட்டுமொத்த செலவு மதிப்பீட்டை வழங்கினார். இந்த 48 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தொகையில், இராணுவ நடவடிக்கைகளின் செலவுகள், உபகரணங்கள், வெடிமருந்துகளை மாற்றுவதற்கான செலவுகளும் அடங்கும்.
கனெக்டிகட்டை சேர்ந்த ஜனநாயக கட்சி செனட்டர் ரிச்சர்ட் ப்ளூமென்டல், அமெரிக்க தளங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் குறித்த மதிப்பீட்டை மில்லரிடம் கோரினார். ஆனால், தன்னிடம் அது இல்லை என்று மில்லர் கூறினார். குழுவின் தலைவரான, மிசிசிப்பியை சேர்ந்த குடியரசு கட்சி செனட்டர் ரோஜர் விக்கர், கூடிய விரைவில் ஒரு பதிலை வழங்க முயற்சிக்குமாறு மில்லருக்கு அறிவுறுத்தினார்.
ஈரான், விமான கொட்டகைகள், வரும் தாக்குதல்களை கண்டறியும் அமைப்புகள், கிடங்குகள், படைவீரர் குடியிருப்புகள் மற்றும் பலவற்றை தாக்கியதாகவும், இதனால் பில்லியன் கணக்கான டாலர் மதிப்பிலான உபகரண சேதம் ஏற்பட்டதாகவும் அசோசியேட்டட் பிரஸ்ஸின் பகுப்பாய்வு கண்டறிந்துள்ளது.
போரின் செலவு குறித்த விவாதம் காங்கிரஸில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டிரம்ப் நிர்வாகம் 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பாதுகாப்பு பட்ஜெட்டை நிறைவேற்றுமாறு சட்டமியற்றுபவர்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ள நிலையில், செலவுகள் குறித்த விவாதங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
மக்கள் விரும்பாத இந்த போரும் அதன் பொருளாதார விளைவுகளும் இடைக்கால தேர்தல்களில் குடியரசு கட்சிக்கு கடுமையான தோல்விகளை ஏற்படுத்தியதை தொடர்ந்து, ஜனவரியில் அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் பதவிக்காலத்தின் எஞ்சிய காலத்திற்கு ஜனநாயக கட்சியினர் காங்கிரஸின் கட்டுப்பாட்டை பெற்றவுடன், இந்த மோதல் தொடர்பான நிதி போராட்டங்கள் மேலும் தீவிரமடையும்.
ஏவுகணை மற்றும் ஆளில்லா விமான தாக்குதல்கள் மூலம் மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க தளங்களுக்கு ஈரான் ஏற்படுத்திய சேதம் குறித்த மதிப்பீடுகளை வெளியிட வேண்டும் என்று பென்டகன் மீது ஜனநாயக கட்சியினரிடம் இருந்து அதிகரித்து வரும் கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.