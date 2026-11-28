மத்திய ஈரானின் இஸ்ஃபஹான் மற்றும் நடான்ஸ் அணுசக்தி மையங்களுக்கு இடையே உள்ள மலைக்குள் பிரம்மாண்ட நிலத்தடி வளாகம் வேகமாக கட்டப்பட்டு வருவதைச் செயற்கைக்கோள் படங்கள் உறுதி செய்துள்ளன. பதற்றமான சூழலில் இதன் நோக்கம் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
மத்திய ஈரானில் உள்ள ஒரு மலைக்குள் பெரிய அளவிலான நிலத்தடி வளாகம் வேகமாகக் கட்டப்பட்டு வருவதை புதிய செயற்கைக்கோள் படங்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு தெஹ்ரானின் தந்திரோபாயத் திட்டங்கள் குறித்த கேள்விகளை இது எழுப்பியுள்ளது.
அணுசக்தி நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்கும் வாஷிங்டனைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனமான 'இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டி' நடத்திய மதிப்பீட்டின்படி, ஈரானின் இஸ்ஃபஹான் மற்றும் நடான்ஸ் அணுசக்திப் பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள பெஹ்ஜதாபாத் அருகே அமைந்துள்ள இந்தத் தளம் வேகமாக விரிவடைந்து வருகிறது. இந்த வளாகத்தின் நோக்கம் இன்னும் தெளிவாகவில்லை. இது ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறினாலும், ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டத்துடன் இதற்குத் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய சாத்தியத்தையும் அவர்கள் நிராகரிக்கவில்லை.
நவம்பர் 24 தேதியிட்ட செயற்கைக்கோள் படங்கள், மலைக்குள் உருவாக்கப்பட்டு வரும் பெஹ்ஜதாபாத் தளத்தில் விரிவான கட்டுமானப் பணிகள் நடப்பதைக் காட்டுகின்றன. முந்தைய படங்களின் பகுப்பாய்வின்படி, 2025 டிசம்பரில் தொடங்கிய பணிகள் 2026 முழுவதும் வேகமெடுத்துள்ளன. பிப்ரவரியில் தொடங்கிய ஈரானுக்கு எதிரான சமீபத்திய அமெரிக்க-இஸ்ரேல் ராணுவ நடவடிக்கைக்கு முன்பே இந்தக் கட்டுமானம் தொடங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
முக்கியக் கட்டமைப்புகளைப் பாதுகாக்க ஈரான் உருவாக்கியுள்ள நிலத்தடித் தளங்களின் வலையமைப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த விரிவாக்கத்தின் வேகம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். வரவிருக்கும் அறிக்கையில் கூடுதல் செயற்கைக்கோள் படங்களுடன் விரிவான மதிப்பீட்டை இந்த நிறுவனம் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த வளாகத்தின் அமைவிடமே முக்கியமானதாகும். ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய இஸ்ஃபஹான் மற்றும் நடான்ஸ் ஆகிய இரு பகுதிகளுக்கு இடையே இது அமைந்துள்ளது. தெஹ்ரானின் அணுசக்தி நோக்கங்கள் தொடர்ந்து தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இதன் கட்டுமானம் மிகவும் உணர்திறன் வாய்ந்ததாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும், இந்தத் தளம் அணுசக்தி நடவடிக்கைகளுக்காகவே உருவாக்கப்படுகிறது என்பதைச் செயற்கைக்கோள் படங்கள் உறுதி செய்யவில்லை. இது மற்ற ராணுவ நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
முந்தைய ராணுவத் தாக்குதல்களின் போது அணுசக்தித் தளங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்களுக்குப் பிறகு, முக்கியக் கட்டமைப்புகளை மீண்டும் கட்டியெழுப்பும் ஈரானின் திறன் குறித்த கேள்விகளையும் இந்தக் கட்டுமானம் புதுப்பித்துள்ளது. 2025 ஜூன் மாதம் ஃபோர்டோ, நடான்ஸ் மற்றும் இஸ்ஃபஹான் ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் பரவலான சேதத்தை ஏற்படுத்தியதாக அந்த நிறுவனம் முன்பு மதிப்பிட்டிருந்தது. இருப்பினும், வசதிகள் அழிக்கப்பட்டதால் ஈரான் தனது அனைத்து அணுசக்தித் திறன்களையும் இழந்துவிட்டது என்று அர்த்தமல்ல.
இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே மீண்டும் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நேரத்தில் இந்தக் கட்டுமானம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. தேவைப்பட்டால் அமெரிக்க ராணுவ ஆதரவு இல்லாமலேயே சுயாதீனமாக ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த இஸ்ரேல் தயாராக இருப்பதாக இஸ்ரேலிய ராணுவப் பேச்சாளர் எஃபி டெஃப்ரின் கூறியுள்ளார்.
இதற்கிடையில், தெஹ்ரான் மீது வாஷிங்டன் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வரும் நிலையில், கத்தார் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய ராஜதந்திர முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஈரானின் அடிப்படைக் கோரிக்கைகளை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ள ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்சி, புதிய ராஜதந்திர முன்மொழிவுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
வேகமாக விரிவடைந்து வரும் இந்த நிலத்தடி வளாகம், ஈரானின் தந்திரோபாயத் திட்டங்கள் மீதான நிச்சயமற்ற தன்மையை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. கட்டுமானம் வழக்கத்திற்கு மாறான வேகத்தில் நடைபெறுவதைச் செயற்கைக்கோள் படங்கள் உறுதி செய்தாலும், மலைக்குள் எதை வைக்கத் தெஹ்ரான் திட்டமிட்டுள்ளது என்பது இன்னும் விடைதெரியாத கேள்வியாகவே உள்ளது.