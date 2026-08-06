அமெரிக்கா மின் நிலையங்களை தாக்கினால் வளைகுடா நாடுகளில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் - ஈரான் அச்சுறுத்தல்

அமெரிக்கா தனது மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால், முழு பிராந்தியத்தையும் இருளில் மூழ்கடித்து விடுவோம் என்ற செய்தியை தெரிவித்து, குறிப்பிட்ட இலக்குகளின் பட்டியலையும் வெளியிட்டு, ஈரான் கடந்த வாரம் வளைகுடாவில் உள்ள தனது அண்டை நாடுகளுக்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்களை தீவிரப்படுத்தியது என்று இரண்டு அதிகாரிகள் ஏ.எஃப்.பி. செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தனர்.
ஈரான் மீது பெரும் தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் விடுத்த அச்சுறுத்தலை தொடர்ந்து இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. பின்னர், சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் கத்தார் ஆகிய நாடுகளின் கோரிக்கைகளையும், பேச்சுவார்த்தைகளில் ஒரு திருப்புமுனை ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையையும் காரணம் காட்டி, அவர் வார இறுதியில் தனது அச்சுறுத்தலை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார்.
"டிரம்ப் ஈரானின் மின் உற்பத்தி நிலையங்களை தாக்கினால், வளைகுடா பகுதியில் ஒவ்வொரு நாடாக மின்சாரத்தை முடக்கிவிடுவோம் என ஈரான் அச்சுறுத்தியுள்ளது," என்று வளைகுடா பகுதி அதிகாரி ஒருவர் ஏ.எஃப்.பி. செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார். இதனை மற்றொரு பிராந்திய அதிகாரியும் உறுதிப்படுத்தினார்.
முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, இருவரும் தங்கள் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த விரும்பவில்லை.
திட்டமிடப்பட்ட இந்த தாக்குதல்கள் "இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பிறகு நடக்கும் மிகப்பெரிய தாக்குதலாக" இருந்திருக்கும் என்று டிரம்ப் கூறிய நிலையில், அவர் பலமுறை அச்சுறுத்தியது போலவே எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பை தாக்குவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக அமெரிக்க ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
தனது மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மீது ஏதேனும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், வளைகுடாவில் உள்ள அதே இலக்குகள் மீதும் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படும் என்று ஈரான் இடைத்தரகர்கள் மூலம் தெரிவித்ததாக அதிகாரிகள் கூறினர்.
அது இதற்கு முன்பும் இதுபோன்ற அச்சுறுத்தல்களை பகிரங்கமாக விடுத்திருந்தது, ஆனால் இந்த புதிய அச்சுறுத்தல் "மிகவும் தீவிரமானது" என்று கூறிய வளைகுடா அதிகாரி, அதில் "தாங்கள் தாக்கவிருக்கும் இலக்குகளின் நீண்ட பட்டியல்" இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
ஜூலை மாத மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்து மீதான ஒவ்வொரு தாக்குதலுக்கும் ஈடாக ஒரு ஈரானிய பாலம் அல்லது மின் நிலையத்தை அழிப்பதாக டிரம்ப் அச்சுறுத்தினார், இதற்கு பதிலடியாக 'கண்ணுக்கு கண்' என தெஹ்ரான் எச்சரித்தது.