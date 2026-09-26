அணுசக்தி தொடர்பான எந்த சலுகைகளையும் வழங்க முடியாது - ஈரானிய அதிகாரி தகவல்

ஈரான் துறைமுகங்கள் மீதான அமெரிக்க கடற்படை முற்றுகையை நீக்குவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை கோரும், ஹார்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறப்பதற்கான ஈரானின் முன்மொழிவை அமெரிக்கா ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட, தனது அணுசக்தி திட்டம் தொடர்பாக ஈரான் எந்தவிதமான சலுகைகளையும் காட்டாது என்று ஒரு மூத்த ஈரானிய அதிகாரி ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.
பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அந்த அதிகாரி, அமெரிக்காவால் "ஈரானின் அனைத்து நிபந்தனைகளும் நிறைவேற்றப்படும் வரை" ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டிருக்கும் என்று கூறினார்.
ஈரானின் முன்மொழிவின்படி, மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறக்க தெஹ்ரான் முன்வந்துள்ளது. ஏழு நாட்களுக்குள், லெபனான் உட்பட அனைத்து முனைகளிலும் பகைமை முடிவுக்கு வரும், அமெரிக்கா ஈரானிய துறைமுகங்கள் மீதான தனது முற்றுகையை நீக்கும், ஈரானின் முடக்கப்பட்ட நிதிகளை விடுவிக்கும் மற்றும் அதன் எண்ணெய் தடைகளை தளர்த்தும் என்று ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி தெரிவித்தார்.
ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே ஏழு மாதங்களாக நீடித்து வரும் போருக்கு பிறகு மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் கடுமையாக அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஏமனில் உள்ள ஈரான் ஆதரவு ஹவுதி குழுக்கள் சவுதி அரேபியா மீது ஏவுகணைகளையும் ஆளில்லா விமானங்களையும் ஏவியதை தொடர்ந்து இந்த முன்மொழிவு வந்துள்ளது.
அமெரிக்க-ஈரான் மோதலை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் முயற்சிகளில் இந்த நீரிணை ஒரு முக்கிய பேரம்பேசும் கருவியாக மாறியுள்ளது. தனது பொருளாதாரத்தை நெரிக்கும் அமெரிக்க முற்றுகையில் இருந்து நிவாரணம் தேடும் ஈரானும், தற்போது தெஹ்ரானால் தடுக்கப்பட்டுள்ள உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோக பாதையில் கப்பல்கள் தடையின்றி செல்ல வாஷிங்டன் கோருவதும் இதற்கு காரணமாகும்.
ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையின் கூட்டங்களுக்கு இடையே வியாழக்கிழமை அன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தபோது, ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசஸ்கியான், நவம்பர் 03-ஆம் தேதியன்று நடைபெற இருக்கும் அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல்களுக்கு முன்னர், பகைமைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கான ஒரு உடன்பாடு வாஷிங்டனுடன் எட்டப்படும் என நம்புவதாக தெரிவித்தார்.
அமெரிக்கா தனது நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றிய பின்னரே, தனது அணுசக்தித் திட்டம் குறித்து விரிவான பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடத் தயாராக இருப்பதாக தெஹ்ரான் கூறியுள்ளது.
ஆனால், யுரேனியத்தை செறிவூட்டுவது அல்லது அதிக செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை நாட்டில் இருந்து வெளியே அனுப்புவது உள்ளிட்ட, அமெரிக்காவின் முக்கிய கோரிக்கைகளில் ஒன்றான தனது உரிமைகள் விஷயத்தில் ஈரான் எந்தவிதமான சலுகைகளையும் வழங்காது என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.