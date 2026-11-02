சவுதி அரேபியாவின் தம்மாம் விமான நிலையத்தை தாக்கியதாக ஹவுதிக்கள் அறிவிப்பு

எண்ணெய் வளம் நிறைந்த சவுதி அரேபியா மீது பல வாரங்களாக நடைபெற்று வரும் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து, ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற ஏமனின் ஹவுதி குழு, கிழக்கு சவுதி அரேபியாவில் உள்ள தம்மாம் விமான நிலையத்தை தாக்கியதாக தெரிவித்தது.
சவுதி அரேபியாவின் தென்மேற்கு பகுதியில், சவுதி முன்னெச்சரிக்கை ரேடார் மற்றும் ஒரு ராணுவ போக்குவரத்து விமானம் ஆகியவற்றின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் யஹ்யா சரீ உரிமை கோரினார்.
பல ஆண்டுகால போர்நிறுத்தத்திற்கு பிறகு ஜூலை மாதம் மீண்டும் மூண்ட உள்நாட்டு போரில், ஏமனின் சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற அரசாங்கத்தை ஆதரிக்கும் சவுதி தலைமையிலான கூட்டணியுடன் ஹவுதிக்கள் சண்டையிட்டு வருகின்றனர்.
"கடந்த 48 மணி நேரத்தில், நமது ஆயுத படைகள் இரண்டு டிரோன்களை கொண்டு இரண்டு கட்டங்களாக தம்மாம் விமான நிலையத்தை தாக்கி வெற்றி பெற்றுள்ளன," என்று சரீ கூறினார்.
இந்த நடவடிக்கை அதன் நோக்கத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியதுடன், விமான நிலையத்தில் வான்வழி போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தியது. இதற்கிடையில், தலைநகர் ரியாத் பகுதியில் இரண்டு ஆளில்லா விமானங்கள் இடைமறிக்கப்பட்டதாக கூட்டணி படைகள் தெரிவித்தன.
"ரியாத் பகுதியில் இரண்டு டிரோன்கள் இடைமறிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன," என்று கூட்டணி செய்தி தொடர்பாளர் துர்கி அல்-மல்கி, எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
வறுமையில் வாடும் ஏமனில் மீண்டும் சண்டை தொடங்கியதில் இருந்து 1,600-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாகவும், 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இடம்பெயர்ந்துள்ளதாகவும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது.