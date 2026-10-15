ஹவுதி அச்சுறுத்தல்: சவுதி அரேபியா - இஸ்ரேல் ரகசிய கூட்டு!

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் பல்லாண்டு காலமாக நீடித்து வரும் அரசியல் பகையைத் தாண்டி, சவுதி அரேபியாவும் இஸ்ரேலும் ஒரு பொதுவான எதிரிக்கு எதிராக கைகோர்க்கத் தொடங்கியுள்ளதாக அதிர்வூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
யேமனின் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் தொடர் ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள், அமெரிக்காவின் ராணுவப் பின்வாங்கல் மற்றும் சவுதியின் நட்பு நாடுகளான பாகிஸ்தான், துருக்கியின் பலவீனமான பாதுகாப்பு ஆதரவு ஆகியவையே இந்த ரகசியக் கூட்டிற்கு முக்கியக் காரணங்களாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.
கடந்த 2023 செப்டம்பர் மாதத்தில், அமெரிக்காவின் தீவிர முயற்சியால் சவுதி அரேபியாவும் இஸ்ரேலும் தங்களுக்குள் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சுமுக உறவு ஒப்பந்தத்தை எட்ட மிக அருகில் இருந்தன.
ஆனால், 2023 அக்டோபர் 7 அன்று இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதலும், அதைத் தொடர்ந்து காசாவில் வெடித்த போரும் இந்த அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை முழுமையாக முடக்கி, காலவரம்பின்றி தள்ளிப்போட்டது.
காசா போர் தொடங்கி மூன்று ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிலையில், தற்போது இஸ்ரேல் பிராந்திய அளவில் ஒரு பரந்த போரில் ஈடுபட்டுள்ளது. இதே வேளையில், ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற யேமனின் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவுதி அரேபியாவிற்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளனர்.
சமீபத்தில் அக்டோபர் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில், சவுதி தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தை இலக்கு வைத்து ஹவுதிகள் நடத்திய பயங்கர ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணைத் தாக்குதலில் 13 பேர் உடல்சிதறி பலியாகினர்.
300-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இந்தத் தாக்குதல் சவுதியின் அதிநவீன வான் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் உள்ள பலவீனங்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.
ரியாத் விமான நிலையத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஹவுதிகளின் இந்த கொடூரச் செயலுக்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், சவுதி அரேபியாவிற்குத் தனது பகிரங்க ஆதரவையும் தெரிவித்தார்.
வரலாற்று ரீதியாக இஸ்ரேலை ஒரு நாடாகக்கூட அங்கீகரிக்காத சவுதிக்கு, நெதன்யாகு இவ்வாறு ஆதரவு தெரிவித்தது சர்வதேச அரங்கில் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கிடையே, அமெரிக்காவின் மத்திய கட்டளைத் தலைமையகத்தின் மத்தியஸ்தம் மூலமாக, ஹவுதிகளுக்கு எதிரான உளவுத்துறைத் தகவல்களை இஸ்ரேல் ஏற்கனவே சவுதிக்கு வழங்கத் தொடங்கியுள்ளதாக இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
சவுதி அரேபியா இந்த இக்கட்டான சூழலில் முதலில் நாடியது அமெரிக்காவைத்தான். ஆனால், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சவுதிக்கு ஆதரவாகத் தனது ராணுவ வீரர்களை அனுப்பி யேமனில் மற்றொரு போரில் ஈடுபட விரும்பவில்லை. மாறாக, சவுதிக்கு ஒரு பெரிய தூண்டிலைப் போட்டுள்ளார்.
சவுதி அரேபியாவுக்கு 30 ஆண்டுகால சிவிலியன் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை வழங்க அமெரிக்கா தயார், ஆனால் அதற்கு சவுதி முதலில் இஸ்ரேலை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரித்து 'ஆபிரகாம் உடன்படிக்கையில்' கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை டிரம்ப் விதித்துள்ளார்.
மறுபுறம், சவுதி அரேபியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகள் இணைந்து உருவாக்கிய 'மக்கா பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்' அதன் முதல் பெரிய சோதனையிலேயே தோல்வியடைந்துள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஒரு நட்பு நாட்டுக்கு ஆபத்து என்றால் மற்ற நாடுகள் ராணுவ ரீதியாக உதவ வேண்டும். ஆனால், துருக்கி தனது படைகளை அனுப்ப முற்றிலும் மறுத்துவிட்டது.
பாகிஸ்தான் சில வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தினாலும், சவுதியின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அது போதுமானதாக இல்லை. பாகிஸ்தான் மற்றும் துருக்கியின் உதவிகள் வெறும் "அடையாளப்பூர்வமாக" மட்டுமே இருப்பதாக சவுதி உணர்ந்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் தயக்கம் மற்றும் பாகிஸ்தான், துருக்கியின் பலவீனத்தால், சவுதி அரேபியாவுக்கு தற்போது இஸ்ரேலின் அதிநவீன ஏவுகணை பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பமும் , அதன் துல்லியமான உளவுத்துறைத் தகவல்களும் அவசியத் தேவையாக மாறியுள்ளன.
பொதுவான எதிரியான ஈரானையும் அதன் ப்ராக்ஸி அமைப்பான ஹவுதிகளையும் ஒடுக்க இரு நாடுகளும் திரைமறைவில் கைகோர்த்துள்ளன.
பாதுகாப்பு மற்றும் உளவுத்துறையில் இரு நாடுகளும் ரகசியமாக ஒத்துழைத்தாலும், அதிகாரப்பூர்வ தூதரக உறவை ஏற்படுத்த சவுதி அரேபியா இன்னும் தயங்குகிறது.
பாலஸ்தீனியர்களுக்கு என்று ஒரு தனி நாடு அமைப்பதற்கான நம்பகமான தார்மீகப் பாதை வகுக்கப்பட்டால் மட்டுமே இஸ்ரேலை முழுமையாக அங்கீகரிப்போம் என்பதில் சவுதி இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் உறுதியாக உள்ளார்.
ஆனால், இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு பாலஸ்தீன தனிநாட்டு கோரிக்கையைத் தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறார்.
எனவே, தற்போதைய சூழலில் சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலைத் தூதரக ரீதியாக அங்கீகரிக்காவிட்டாலும், ஹவுதிகளின் அச்சுறுத்தலில் இருந்து தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ள இஸ்ரேலின் ராணுவ உதவிகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதில் தீவிரமாக உள்ளது.