ரியாத் விமான நிலையம் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் பயங்கர தாக்குதல்: 12 பேர் பலி - சவுதியின் பாதுகாப்பு அரண் உடைந்தது எப்படி?

ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அண்மையில் சவுதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தை குறிவைத்து நடத்திய பயங்கர தாக்குதலில் 12 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
கடந்த பத்தாண்டுகளில் சவுதி அரேபியாவில் நடந்த மிக மோசமான தாக்குதலாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
சவுதி ஆதரவு பெற்ற ஏமன் அரசுக்கும் ஹவுதி அமைப்பிற்கும் இடையே நிலவிய போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் உடைந்ததைத் தொடர்ந்து, சவுதி அரேபியா தனது ராணுவத் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியது.
இதற்குப் பதிலடியாகவே ஹவுதிகள் சவுதியின் முக்கிய எண்ணெய் மற்றும் சுற்றுலா உள்கட்டமைப்புகளைத் தாக்கி வருகின்றனர்.
சவுதி அரேபியா உலகிலேயே அதிக ராணுவச் செலவு செய்யும் நாடுகளில் எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 2025-ல் தனது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6.5% தொகையை (83 பில்லியன் டாலர்) ராணுவத்திற்காகச் செலவிட்டுள்ளது.
அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகளிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட F-15 போர் விமானங்கள், யூரோஃபைட்டர் டைபூன்கள், பேட்ரியாட் மற்றும் தாட் போன்ற உலகின் அதிநவீன ஏவுகணைத் தடுப்பு அமைப்புகளை சவுதி கொண்டுள்ளது.
2014-ல் ஏமனின் தலைநகரான சனாவைத் தங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்த ஹவுதிகள், தற்போது தங்களின் ஆயுதக் கிடங்கை வியத்தகு முறையில் மேம்படுத்தியுள்ளனர்.
ஏமனிலிருந்து சுமார் 2,000 கிமீ தொலைவில் உள்ள இஸ்ரேல் வரை பாயக்கூடிய ஏவுகணைகளையும், சவுதியின் விமான நிலையங்களைத் துல்லியமாகத் தாக்கும் ட்ரோன்களையும் கொண்டுள்ளனர்.
இவர்களிடம் 'பாலஸ்தீன-2' எனப்படும் ஹைப்பர்சோனிக் திறன் கொண்ட அதிநவீன ஏவுகணைகளும், ஈரானின் 'காதிர்' தொழில்நுட்பத்தில் உருவான 'தூஃபான்' ஏவுகணைகளும் உள்ளன.
சவுதி அரேபியா சுமார் 22 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்ட ஒரு பெரிய நாடு. இவ்வளவு பெரிய நாட்டின் ரியாத் நகரம், விமான நிலையங்கள், எண்ணெய் கிணறுகள் மற்றும் புனித நகரங்கள் என அனைத்து இடங்களையும் ஒரே நேரத்தில் 24 மணி நேரமும் முழுமையாகப் பாதுகாப்பது எந்தவொரு நவீன ஏவுகணைத் தடுப்பு அமைப்பாலும் சாத்தியமில்லை என ராணுவ வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஹவுதிகள் ஒரே நேரத்தில் பல ட்ரோன்கள் மற்றும் வெவ்வேறு வேகத்தில் பாயும் ஏவுகணைகளை ஒருங்கிணைத்துத் தாக்குவதால், அதைத் தடுக்க சவுதி ஏவுகணைகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது.
இதனால் சவுதியிடம் உள்ள ஏவுகணைத் தடுப்பான்கள் வேகமாகத் தீர்ந்து வருகின்றன. உலகளவில் இதற்கான தட்டுப்பாடும் நிலவுகிறது.
சவுதி அரேபியா ஹவுதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சனா விமான நிலையத்தைத் தாக்குவதால், "சவுதி எங்களுக்கு என்ன செய்கிறதோ, அதை நாங்களும் சவுதிக்குச் செய்வோம்" என்ற நோக்கில் ஹவுதிகள் ரியாத் விமான நிலையத்தைக் குறிவைக்கின்றனர்.
ஏமன் போரிலிருந்து சவுதி அரேபியா வெளியேற முயன்று வருகிறது. சவுதியின் முக்கிய இடங்களைத் தாக்குவதன் மூலம், தங்களுக்கு சாதகமான அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கான விலையை ஹவுதிகள் உயர்த்துகின்றனர்.
சவுதி இளவரசர் முகமது பின் சல்மானின் 'விஷன் 2030' திட்டத்தின்படி, சவுதி அரேபியாவை உலகின் முன்னணி சுற்றுலா மற்றும் முதலீட்டு மையமாக மாற்ற ரியாத் விமான நிலையம் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
தற்போது நடத்தப்பட்டுள்ள இந்தத் தாக்குதல்கள் சவுதியின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார நம்பகத்தன்மையை உலக அரங்கில் கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளன. மேலும், சவுதி அரசு பாதுகாப்பு குறித்த எச்சரிக்கைகளைத் தனது குடிமக்களுக்குச் சரியாகத் தெரிவிக்காததால், அங்குள்ள மக்கள் மற்றும் வெளிநாட்டுத் தூதரகங்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சம் நிலவுகிறது.