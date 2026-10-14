கின்னஸ் சாதனை: ஒரே நிமிடத்தில் 20 காகித விமானங்களை வாயில் பிடித்து அமெரிக்கர் அசத்தல்!

ஆரம்பத்தில் காகித விமானங்களின் கூர்மையான முனைகள் முகத்தில் குத்தி கடுமையான வலியை ஏற்படுத்தியதால் இந்த முயற்சியைக் கைவிட்டிருந்தார்.
அமெரிக்காவின் இடாஹோ மாகாணத்தைச் சேர்ந்த டேவிட் ரஷ் என்ற சாதனையாளர், கின்னஸ் உலக சாதனை உலகில் பரிச்சயமான ஒரு முகம் ஆவார். இவர் இதுவரை 200-க்கும் மேற்பட்ட கின்னஸ் சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரராக விளங்குகிறார். ஒரே நிமிடத்தில் அதிக காகித விமானங்களை வாயில் பிடிக்கும் சாதனையைச் செய்ய வேண்டும் என்பது இவரது நீண்ட நாள் கனவாக இருந்தது.
ஆனால், ஆரம்பத்தில் காகித விமானங்களின் கூர்மையான முனைகள் முகத்தில் குத்தி கடுமையான வலியை ஏற்படுத்தியதால் இந்த முயற்சியைக் கைவிட்டிருந்தார். பின்னர், முகத்தில் ஆபத்தை ஏற்படுத்தாத, அதே சமயம் லேசான குத்து வலி தரக்கூடிய மழுங்கிய வடிவ காகித விமானங்களை அவர் கண்டறிந்த பிறகு, மீண்டும் இந்த சாதனையை முயற்சி செய்ய முடிவு செய்தார்.
இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்த டேவிட் ரஷ் தனது 13 வயதுடைய உறவுக்கார பெண் அலி என்பவரின் உதவியை நாடினார். அலி ஒரு சிறந்த கால்பந்து கோல்கீப்பர் என்பதால், அவரது கைகளின் வெளியீட்டு கோணம் மிகத்துல்லியமாகவும் நிலையாகவும் இருந்தது. இது விமானங்களை குறிபார்த்து வீசுவதற்கு மிகவும் உதவியாக அமைந்தது. இருவரும் இணைந்து பல மணி நேரம் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டனர். நூற்றுக்கணக்கான காகித விமானங்களை வீசி, இருவருக்கும் இடையேயான நேரக் கணக்கீட்டை சரியான முறையில் ஒருங்கிணைத்தனர். இந்தச் சாதனையை உத்தியோகபூர்வமாக பதிவு செய்யும் முயற்சியில் அவர்கள் இறங்கினர்.
டேவிட் ரஷ் மற்றும் அலி செய்த முதல் அதிகாரப்பூர்வ முயற்சியில், அவர்களால் 14 காகித விமானங்களை மட்டுமே வாயில் பிடிக்க முடிந்தது. இது இதற்கு முந்தைய சாதனையான 17 விமானங்களைக் குறிவைக்கும் இலக்கை விடக் குறைவாக இருந்தது. சற்றும் மனம் தளராமல் உடனடியாக மேற்கொண்ட இரண்டாவது முயற்சியில், அவர்கள் அபாரமான திறமையை வெளிப்படுத்தி சரியாக 20 காகித விமானங்களை வெற்றிகரமாக வாயில் பிடித்தனர். இதன் மூலம் புதிய கின்னஸ் உலக சாதனையைத் தங்கள் வசமாக்கினர்.
டேவிட் ரஷ் வெறும் பொழுதுபோக்கிற்காக இது போன்ற சாதனைகளைச் செய்வதில்லை. கல்வி மற்றும் முறையான அறிவியல் வழிகளில் புதிய திறமைகளை வெளிப்படுத்துவது குறித்தும், விசித்திர சாதனைகள் மூலம் சாதனைப் பட்டியலைத் தொடர்ந்து நீட்டிப்பது குறித்தும் அவர் ஆர்வம் கொண்டுள்ளார்.