82 சதவீதம் அழிந்த காசா.. கூகுள் எர்த் காட்டும் கோரம் - படங்களை பகிர்ந்து ஏஞ்சலினா ஜோலி கவலை

ஸ்ரேலிய தாக்குதலால் பேரழிவுக்குள்ளான காசாவின் அவலத்தை காட்டும் கூகுள் எர்த் படங்களை ஏஞ்சலினா ஜோலி பகிர்ந்துள்ளார்.
புகழ்பெற்ற அமெரிக்க நடிகையும், திரைப்படத் தயாரிப்பாளரும், சமூக சேவகருமான ஏஞ்சலினா ஜோலி, இஸ்ரேலிய தாக்குதலால் பேரழிவுக்குள்ளான காசாவின் அவலத்தை காட்டும் கூகுள் எர்த் படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
கூகுள் எர்த் மூலம் காசாவில் என்ன நடந்தது என்பதை இப்போது யார் வேண்டுமானாலும் நேரடியாகக் காணலாம் என்று அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் அதன் படங்களை பகிர்ந்து குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அவரது பதிவில்,
"இப்போது நீங்கள் 'கூகுள் எர்த்' மூலம் காசாவில் என்ன நடந்துள்ளது என்பதைப் பார்க்கலாம்.
காசா நகரின் அனைத்து பகுதிகளும் இடிபாடுகளாக மாறிவிட்டன. காசா நகரம் முழுவதும் வீடுகள், பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், மருத்துவமனைகள், சாலைகள், நீர் மற்றும் சுகாதார அமைப்புகள் உட்பட, பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு ஆதாரமான அனைத்து அடிப்படை உள்கட்டமைப்புகளும் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஐ.நா. செயற்கைக்கோள் மையத்தின்படி, ஜூன் 16, 2026 நிலவரப்படி, காசாவில் உள்ள அனைத்து கட்டிடங்களில் 82 சதவீதம் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றில், சுமார் மூன்றில் இரண்டு பங்கு கட்டிடங்கள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பயங்கரமான சேதத்தை கூகுள் எர்த் தெளிவாகக் காட்டுகிறது
ஆனால், அந்தச் சூழலில் வாழ்வது எப்படி என்பதையோ, கொல்லப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதையோ, அல்லது உயிர் பிழைத்தவர்களின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதையோ அதனால் காட்ட முடியாது.
அடுத்து என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம். குளிர்காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில், 1.98 மில்லியன் மக்களுக்கு (அதாவது காசாவின் மக்கள் தொகையில் 94% பேருக்கு) தங்குமிடம் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன.
ஆனால், உதவிப் பொருட்கள் மற்றும் தங்குமிடத்திற்கான பொருட்கள் கிடைப்பதில் தொடர்ந்து கட்டுப்பாடுகளும் தாமதங்களும் நிலவுகின்றன.
தேவையான அளவில் மனிதாபிமான உதவிகள் பொதுமக்களைச் சென்றடைய வேண்டும். மருத்துவமனைகளுக்கு மருத்துவப் பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன.
மேலும், பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் சமூகங்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான சூழல் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
அழிவு கண்கூடாகத் தெரிகிறது. தேவைகள் என்னவென்று தெரியும். இப்போது முக்கியமானது என்னவென்றால், அந்தத் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றனவா என்பதுதான்." என தெரிவித்துள்ளார்.