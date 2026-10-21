AI மூலம் வங்கிகளை ஏமாற்றிய கும்பல்: கனடாவில் 4 இந்தியர்கள், பாகிஸ்தானில் 3 பேர் கைது!

கனடாவில் உள்ள வங்கிகளை ஏமாற்றும் நோக்கில், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி போலியான பாஸ்போர்ட்டுகள் மற்றும் புகைப்படங்களை உருவாக்க ஒரு பன்னாட்டு இணைய மோசடி கும்பல் ஈடுபட்டுள்ளது.
கனடாவில் உள்ள வங்கிகளை ஏமாற்றும் நோக்கில், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி போலியான பாஸ்போர்ட்டுகள் மற்றும் புகைப்படங்களை உருவாக்க ஒரு பன்னாட்டு இணைய மோசடி கும்பல் ஈடுபட்டுள்ளது. பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த மூவரும், கனடாவில் வசிக்கும் நான்கு இந்தியர்களும் இணைந்து இந்தச் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளதாகப் பாகிஸ்தானின் சைபர் கிரைம் அதிகாரிகள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த மோசடி வலையமைப்பின் மூலம், சந்தேக நபர்கள் முற்றிலும் இல்லாத நபர்களின் பெயர்களில் AI தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் போலி பாஸ்போர்ட்டுகளையும் புகைப்படங்களையும் தயாரித்துள்ளனர். இதன் அடிப்படையில் கனடாவில் உள்ள வங்கிகளில் தொலைதூர முறையில் போலி வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
பாகிஸ்தானில் உள்ள கும்பல் உறுப்பினர்கள் போலி கணக்குகளைத் தொடங்கிவிட்டுக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க, கனடாவில் உள்ள இந்தியக் கூட்டாளிகள் அந்த கணக்குகள் மூலமாகக் கிடைக்கும் கிரெடிட் கார்டுகளைப் பெற்றுள்ளனர். பின்னர் அந்த அட்டைகள் மூலம் அனுமதிக்கப்பட்ட முழு வரம்பையும் முழுமையாகப் பயன்படுத்தித் தீர்த்த பிறகு, அந்த அட்டைகளைப் பயன்படுத்தாமல் குப்பைத் தொட்டியில் வீசுவது போலத் தூக்கி எறிந்துள்ளனர். இதன் மூலம் கனடா நாட்டு வங்கிகளுக்குப் பெரிய அளவில் பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த எல்லை தாண்டிய மோசடி வலையவசம் தொடர்பான தகவல்கள் அக்டோபர் 19 அன்று லாகூரில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டது. பாகிஸ்தானின் தேசிய சைபர் குற்ற விசாரணை முகமையின் கூடுதல் இயக்குநர் ஆதிஃப் அமீர் இந்தச் செயலில் ஈடுபட்டவர்களின் பின்னணியை விளக்கினார். நீண்ட காலமாக இந்த நெட்வொர்க்கின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணித்து வந்ததாகவும், பல முக்கியக் கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். எல்லைகள் மற்றும் நாடுகளால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இல்லாத மனிதர்களைப் படைத்து வங்கிகளை ஏமாற்றும் நோக்கில் இவர்கள் கைகோர்த்துள்ளது சர்வதேச சைபர் பாதுகாப்பு வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.