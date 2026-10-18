பிரான்ஸ் முழுவதும் கலவரங்கள், கொள்ளை சம்பவங்களை தொடர்ந்து 1,800 பேர் கைது

அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை செலவுகள் மற்றும் பள்ளிகளில் நிலவும் மோசமான நிலைமைகளை கண்டித்து நாடு தழுவிய அளவில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டங்களின் போது, வன்முறை குழுக்கள் அதிகாரிகளுடன் மோதி கடைகளை கொள்ளையடித்ததை தொடர்ந்து, பிரான்ஸ் முழுவதும் குறைந்தது 1,800 பேரை காவல்துறை கைது செய்தது.
அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான், மூத்த அரசு அதிகாரிகளுடன் அவசரக் கூட்டம் நடத்துவதாகவும், பின்னர் இரவு 8 மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவதாகவும் அவரது அலுவலகம் தெரிவித்தது.
நேற்று முன்தினம் (சனிக்கிழமை) பல நகரங்களில், முகமூடி அணிந்த குழுக்கள் தீ வைத்து, நகர மன்றங்கள் உள்ளிட்ட பொது கட்டிடங்களை தாக்கியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மத்திய நகரமான லிமோஜஸில், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் நகர மன்ற கட்டிடம் தீப்பிடித்து எரிந்ததில், அதன் கூரை இடிந்து விழுந்து, கட்டிடம் கிட்டத்தட்ட அழிந்தது.
பாரிஸில் உள்ள பிளேஸ் டி லா ரிபப்ளிக் சதுக்கத்தில், பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில், நூற்றுக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மீண்டும் கூடினர். ஆங்காங்கே பதற்றம் அதிகரித்ததால், அதிகாரிகள் கண்ணீர் புகை குண்டுகளைப் பயன்படுத்தினர்.
"போராட்டம் செய்வதற்கான உரிமை ஒரு அடிப்படை உரிமை. வன்முறையின் மூலம் வேண்டுமென்றே மற்றும் கூட்டாக குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவது அப்படிப்பட்ட உரிமை அல்ல," என்று உள்துறை அமைச்சர் லாரன்ட் நூனெஸ் எக்ஸ் தள பதிவில் குறிப்பிட்டார். பாரிஸ், மார்சேய், லியோன் மற்றும் போர்டோ உள்ளிட்ட நகரங்களில் நூற்றுக்கணக்கான வணிக நிறுவனங்கள் சூறையாடப்பட்டதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, பிரான்ஸ் முழுவதும் நடந்த போராட்டங்களில் சுமார் 5,50,000 பேர் பங்கேற்றனர், ஆனால் அமைப்பாளர்கள் இந்த எண்ணிக்கையை சுமார் 800,000 என குறிப்பிட்டனர். சமூக அநீதிக்கு எதிராக போராடுவதற்காக 2018-இல் உருவான "மஞ்சள் அங்கி" இயக்கத்தை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க விரும்பும் ஒரு தொழிலாளர் சங்கம், மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் ஆர்வலர்களின் அழைப்புகளுக்கு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் செவிசாய்த்தனர்.
பிரான்சில் நடக்கும் மாபெரும் போராட்டங்கள், பொதுவாக அமைதியான பேரணிகளின் ஓரத்தில் நிகழும் வன்முறைகளால் அடிக்கடி சீர்குலைந்து, காவல்துறையுடனான மோதல்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
நேற்று அறிவிக்கப்பட்ட கைது எண்ணிக்கை, 2018 டிசம்பரில் நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் நடந்த மஞ்சள் அங்கி போராட்டங்களின் போது பதிவான கிட்டத்தட்ட 2,000 கைதுகளை நெருங்கியது.
ஒருவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததாக பாரிஸ் காவல்துறை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது, ஆனால் அது குறித்த விவரங்களை வழங்கவில்லை. இது குறித்து விசாரித்து வருவதாக பாரிஸ் அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகம் கூறியுள்ளது.