வேட்பாளர்களின் தேர்தல் பிரசாரச் செலவுகளில் பெரும்பகுதியை அரசின் பொது நிதியே ஏற்கிறது. தனிநபர்களின் நன்கொடைக்கு வரம்பு உண்டு. நிறுவனங்கள் நன்கொடை வழங்க முடியாது.
பிரான்ஸ் அதிபர் தேர்தலில் இமானுவேல் மேக்ரானுக்குப் பிறகு பதவியேற்கப் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களால், அமெரிக்காவில் எலான் மஸ்க் போன்ற கோடீஸ்வரர்கள் வழங்கும் பிரம்மாண்ட நிதியுதவியைச் சார்ந்திருக்க முடியாது. அமெரிக்காவை விடப் பிரான்சின் தேர்தல் பிரசார நிதி விதிகள் மிகக் கடுமையானவையாக இருப்பதுடன், தனியார் பெருநிதியைக் கணிசமாகத் தடுக்கின்றன. விதிகளை மீறுபவர்கள் சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
முன்னாள் அதிபர் நிக்கோலஸ் சார்கோசி, 2007 மற்றும் 2012 தேர்தல் செலவுகள் தொடர்பான வழக்குகளில் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்காகக் காத்திருக்கிறார்; லிபியாவின் அப்போதைய தலைவர் முவம்மர் கடாஃபியின் அரசாங்கத்திடமிருந்து நிதி பெற்ற திட்டத்தில் பங்கேற்றதற்காகச் சார்கோசிக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. தனியார் செல்வத்தின் ஆதிக்கத்திலிருந்து ஜனநாயகத்தைக் காக்க இவை உதவுவதாக ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
வேட்பாளர்களின் தேர்தல் பிரசாரச் செலவுகளில் பெரும்பகுதியை அரசின் பொது நிதியே ஏற்கிறது. தனிநபர்களின் நன்கொடைக்கு வரம்பு உண்டு. நிறுவனங்கள் நன்கொடை வழங்க முடியாது. 2022 அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட்ட 12 வேட்பாளர்களும் சேர்ந்து 8.35 கோடி யூரோ செலவுகளைக் கணக்கு காட்டினர்; அதில் பாதிக்கும் சற்று அதிகத்தை அரசும், மீதமுள்ளவற்றில் பெரும்பகுதியை அரசியல் கட்சிகளும் ஏற்றன. அனைத்து வேட்பாளர்களும் சேர்ந்து வெறும் 90 லட்சம் யூரோ நன்கொடைகளையே அறிவித்தனர்; இது 2024-ல் டொனால்ட் டிரம்பின் ஆதரவாளர்களைத் திரட்ட மஸ்க் மட்டும் செலவிட்ட தொகையை விடக் குறைவு. 1980-களில் ஏற்பட்ட கட்சி நிதி ஊழல்களே கடுமையான விதிகள் உருவாகக் காரணமாக அமைந்தன என்று நிபுணர் ஏபெல் பிரான்சுவா கூறுகிறார்.
ஏப்ரல் 18 முதல் சுற்றுக்கு முன்பு வேட்பாளர்கள் 1.68 கோடி யூரோ வரையும், மே 2 இறுதிச் சுற்றில் போட்டியிடும் இருவரில் ஒருவராக இருந்தால் 2.25 கோடி யூரோ வரையும் செலவிடலாம். முதல் சுற்றில் 5 சதவீத வாக்குகளைப் பெறத் தவறினால் சுமார் 8 லட்சம் யூரோ வரை மட்டுமே அரசு திருப்பிச் செலுத்தும்; அதைக் கடந்தால் கிட்டத்தட்ட பாதியைப் பெறலாம், முதல் இரு இடங்களுக்கு 1.07 கோடி யூரோ வரை கிடைக்கும். செலவு வரம்பை மீறினால் சட்ட நடவடிக்கை மற்றும் கூடுதல் தொகைக்குச் சமமான அபராதம் விதிக்கப்படும். பிரான்சில் வசிப்பவர்கள் அதிகபட்சம் 4,600 யூரோ மட்டுமே நன்கொடையளிக்க முடியும்; நிறுவனங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களுக்குத் தடை உண்டு. ஐரோப்பிய வங்கிகள் மட்டுமே கடன் வழங்க முடியும் என்பதால், மரைன் லு பென் போன்ற தலைவர்கள் தனியார் வங்கிக் கடன் பெறுவதில் சிரமங்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.