ஏமனில் தீவிரமாகும் மோதல்: சவுதி அரேபியா மீது ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல்

ஏமனில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மோதல் தீவிரமடைந்தது. செங்கடல் பகுதியில் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக அரசுப் படைகள் தாக்குதல்களைத் தொடங்கின; அதேவேளையில், ஏமன் அரசை ஆதரிக்கும் அண்டை நாடான சவுதி அரேபியா மீதும் ஹூதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர்.
ஹார்முஸ் நீரிணைக்கு மாற்றாக கருதப்படும் மிக முக்கியமான கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதையான 'பாப்-எல்-மண்டேப்' நீரிணையில் உள்ள ஒரு தீவையும், மோகா (Mokha) துறைமுக நகரத்தையும் ஹூதிகள் கைப்பற்றியதன் மூலம் கடந்த வாரம் ஒரு "வலிமிகுந்த" தோல்வியை ஏமன் அரசு சந்தித்தது. இதைத் தொடர்ந்து, செங்கடல் கடற்கரை பகுதிக்குக் கூடுதல் படைகளை அனுப்பப்போவதாக ஏமன் அரசு உறுதியளித்தது.
இந்த மோதல் தீவிரமடைவது - குறிப்பாக சவுதியின் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் செங்கடலில் உள்ள அதன் கப்பல்கள் மீது ஹூதிகள் நடத்தும் தாக்குதல்கள் - உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகம் மற்றும் விலையில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது அமெரிக்காவுடனான போரில் ஈரானுக்கு சாதகமான நிலையை அளிக்கக்கூடும்.
ஏமன் மீண்டும் ஒரு உள்நாட்டுப் போருக்குள் தள்ளப்படும் அபாயம் உள்ள நிலையில், செப்டம்பர் மாதத் தொடக்கத்தில் இருந்து அங்கு நடைபெற்று வரும் சண்டையால் 80,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை மதிப்பிட்டுள்ளது.
செங்கடல் பகுதியில் உள்ள ஹோடைடா மாகாணத்தின் காவ்கா நகரத்தில் இருந்து நள்ளிரவில் தப்பிச் சென்றபோது, ஹூதிகள் அந்நகரை கைப்பற்றுவதற்கு சற்று முன்பு, தனது அருகிலேயே ஒரு மோர்டார் குண்டு விழுந்ததாக பெண் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
"கார்களும் பேருந்துகளும் எரிவதையும், குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களின் உடல்கள் சாலையில் கிடப்பதையும் என் கண்களால் பார்த்தேன்; அது ஒரு பயங்கரமான காட்சியாக இருந்தது," என்று அந்தப் பெண் கூறினார். தனது மற்றும் தன் குடும்பத்தினரின் பாதுகாப்பு கருதி அவர் பெயர் குறிப்பிடாமல் பேசினார்.
தாக்குதல் நடத்தப்படலாம் என்பதால் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு எச்சரிக்கும் வகையில், சவுதி அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் தெற்கு நகரமான அப்கா மற்றும் காமிஸ் முஷைட் மாகாணத்தில் எச்சரிக்கை சைரன்களை ஒலித்தனர். இவ்விரு பகுதிகளும் சமீபத்திய வாரங்களில் ஹூதிகளால் பலமுறை தாக்கப்பட்டுள்ளன.
சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட முற்றுகையின் ஒரு பகுதியாக, சவுதியின் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்தை ஹூதிகள் குறிவைத்து வருகின்றனர்.
மற்ற நாடுகளின் வணிகக் கப்பல் போக்குவரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்க தங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்று ஹூதிகள் கூறியிருந்தாலும், சந்தைகள் எச்சரிக்கையுடனேயே உள்ளன; மேலும் எண்ணெய் விலையும் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.