என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை பதவியில் ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் அமர வேண்டும்: எலான் மஸ்க் ஆதரவு

ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் என்விடியாவின் தலைமைப் பொறுப்புக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் தொடங்கப்பட்ட மனுவில் தானும் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக எக்ஸ் தளத்தில் எலான் மஸ்க் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
பிரபல தொழில்நுட்ப நிறுவனமான என்விடியாவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியான ஜென்சன் ஹுவாங் தனது பதவியிலிருந்து சமீபத்தில் விலகியதை தொடர்ந்து, அவரை மீண்டும் அதே பதவியில் அமர்த்துவதற்கான இணையவழி மனுவுக்கு எலான் மஸ்க் வெளிப்படையாக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். இந்த செய்தி உலகத் தொழில்நுட்ப வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
என்விடியா நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர்களில் ஒருவரான ஜென்சன் ஹுவாங், கடந்த 1993ஆம் ஆண்டு முதல் நிறுவனத்தை வழிநடத்தி உலக அளவில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சில்லுகள் உற்பத்தியில் முன்னணியில் கொண்டு சென்றவர். இந்நிலையில், சில தனிப்பட்ட விவகாரங்கள் மற்றும் வெளியுறவுத் தொடர்புகள் குறித்த சர்ச்சைகளால் அவர் தனது பதவியிலிருந்து விலகினார். குறிப்பாக, நிறுவனத்தின் பெண் ஊழியர்கள் மற்றும் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு வணிகப் பெண்மணியுடன் அவருக்குத் தொடர்பு இருந்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. இந்த விவகாரத்தில் உளவுத்துறை அதிகாரிகளின் விசாரணையும் தேசியப் பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.
ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் என்விடியாவின் தலைமைப் பொறுப்புக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் தொடங்கப்பட்ட மனுவில் தானும் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக எக்ஸ் தளத்தில் எலான் மஸ்க் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். பயனாளர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், "ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் பணியில் அமர்த்துவதற்கான மனு ஒன்று நடைபெற்று வருகிறது, நானும் அதில் கையெழுத்திடுகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். எலான் மஸ்க் அளித்துள்ள இந்த ஆதரவு, ஜென்சன் ஹுவாங்குக்கு ஆதரவாகத் திரண்டு வரும் பொதுமக்களின் குரல்களுக்கு மேலும் வலு சேர்த்துள்ளது. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பும் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜென்சன் ஹுவாங் மீதான இந்த புகார்கள் மற்றும் அவரது விலகல் நிகழ்வுகள் என்விடியா நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. நிறுவனத்தின் தலைமைப் பதவிக்கு யார் வருவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சில முக்கிய நிர்வாகிகளின் பெயர்களும் பரிசீலனையில் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கிடையில், அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திலும் இது தொடர்பான விசாரணைகள் கோரப்பட்டுள்ளதால், தொழில்நுட்பத் துறையில் இந்த விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வருகிறது.