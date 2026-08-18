டிரம்ப் விடுத்த திடீர் மிரட்டல்: 2 வாரத்தில் இல்லாத அளவிற்கு கச்சா எண்ணெய் விலை கிடுகிடு உயர்வு

மேற்கு ஆசியாவில் மோதல் தீவிரமடைதல் மற்றும் ஓமன் மீது டிரம்ப் விடுத்த மிரட்டல் ஆகியவற்றால் கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 91 டாலருக்கும் அதிகமாக உயர்ந்து, கடந்த இரண்டு வாரங்களில் இல்லாத உச்சத்தை எட்டியது.
மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் மோதல் சூழலில், ஓமன் மீது குண்டு வீசுவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் விடுத்த சமீபத்திய மிரட்டலை முதலீட்டாளர்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வரும் நிலையில், இன்று கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 91 டாலருக்கும் அதிகமாக உயர்ந்து, கடந்த இரண்டு வாரங்களில் இல்லாத உச்சத்தை எட்டியது.
ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் அல்லது போர் நிறுத்தம் ஏற்படுவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லாத சூழலிலும், பேச்சுவார்த்தைக்கான 60 நாள் காலக்கெடு திங்கட்கிழமையுடன் முடிவடைந்த நிலையிலும், இந்த மோதல் முடிவுக்கு வர எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்பது குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையிலேயே முதலீட்டாளர்கள் உள்ளனர்.
Investing.com-இன் தரவுகளின்படி, முந்தைய வர்த்தக நாள் முடிவில் பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 90.87 டாலராக இருந்த உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் அளவுகோலான 'பிரெண்ட்' (Brent) கச்சா எண்ணெயின் விலை, செவ்வாய்க்கிழமை வர்த்தகத்தின்போது பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 91.84 டாலர் என்ற உச்சத்தை எட்டியது.
ஜூலை 30, 2026 அன்று பீப்பாய் ஒன்றுக்கு சுமார் 93 டாலராக இருந்த விலையுடன் ஒப்பிடுகையில், தற்போது கச்சா எண்ணெய் விலைகள் மீண்டும் உயர்ந்து இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலான உச்சத்தை எட்டியுள்ளதாக வர்த்தகத் தரவுகள் காட்டுகின்றன.
வர்த்தகத் தரவுகளின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டில் இதுவரை உலக சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 44%-க்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டும் 30% அதிகரித்துள்ளது.
அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே இறுதி அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் கடந்த மூன்று மாதங்களில் எரிசக்தி விலைகள் 15% வரை குறைந்திருந்தாலும், தற்போது அத்தகைய ஒப்பந்தத்திற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லாததால் விலைகள் மீண்டும் உயரத் தொடங்கியுள்ளன.
Investing.com தரவுகளின்படி, கடந்த ஒரு மாதத்தில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 3%-க்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஐந்து வர்த்தக காலத்தில் விலை 2%-க்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது.
பங்குச் சந்தையின் முந்தைய நாள் வர்த்தக முடிவில் ஒரு பீப்பாய்க்கு (bbl) 90.87 டாலராக இருந்த ப்ரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை, செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 3:03 மணி நிலவரப்படி 0.14% உயர்ந்து 91.01 டாலராக வர்த்தகமானது.
இறுதி அமைதி ஒப்பந்தத்தை எட்டுவதற்கான 60 நாள் காலக்கெடு முடிந்த பின்னரும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) விவகாரத்தில் ஓமன் தலையிட்டால் அந்நாட்டின் மீது குண்டு வீசுவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விடுத்த சமீபத்திய மிரட்டலாலும் எண்ணெய் விலை இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலான உச்சத்தை எட்டியது.
ஓமன் குறுக்கே நின்றால், நாங்கள் அவர்கள் மீது கடுமையான குண்டுவீச்சை நடத்துவோம் என்று டொனால்ட் டிரம்ப் நேற்று கூறியிருந்தார்.
உலகளாவிய எண்ணெய் வர்த்தகத்தின் முக்கிய பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி குறித்து ஓமனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக ஈரான் தெரிவித்தது. இருப்பினும், இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் சிக்கலான நிலையில் உள்ளன.
மேற்கு ஆசியாவில் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான அமெரிக்காவின் முயற்சிகளுக்கு ஓமன் இடையூறு விளைவித்தால் மட்டுமே இத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று டிரம்ப் தனது மிரட்டலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.