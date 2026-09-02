உலகம்

3000 பேரை பலி வாங்கிய எபோலா - காங்கோவில் தொடரும் சோகம்

வரலாற்றிலேயே மிக வேகமாக பரவும் எபோலா பாதிப்பாக இது நீடிக்கிறது.
Congo Ebola Outbreak
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காங்கோவில் எபோலா நோய்த்தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை விட, நோய் பரவும் வேகம் மிக அதிகமாக உள்ளது. சமீபத்திய அரசுத் தரவுகளின்படி, 6,100-க்கும் மேற்பட்ட உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பாதிப்புகளில் 3,000-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

காங்கோ சுகாதார அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, மே மாத மத்தியில் இது உலகளாவிய சுகாதார அவசரநிலையாக அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, 6,186 உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பாதிப்புகளும், 3,007 உயிரிழப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன. வரலாற்றிலேயே மிக வேகமாக பரவும் எபோலா பாதிப்பாக இது நீடிக்கிறது.

பாதுகாப்பற்ற சூழல்:

புனியாவை சேர்ந்த ஜீன்-கிளாட் ஆங்வான்சியா, பாதுகாப்பற்ற சூழல் காரணமாக இட்டுரி மாகாணத்தில் நோய்த்தொற்று தீவிரமாக உள்ள மாம்பாசா பகுதியில் இருந்து வெளியேறியதாக கூறினார். அங்கு சுகாதார பணியாளர்களை அரிதாகவே காண முடிவதாகவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடல்கள் முறையாக கையாளப்படாதது பாதுகாப்பு குறித்த அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

நோய்த்தொற்றின் பரவல் வேகம் மக்களின் வாழ்க்கையில் பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. புனியாவில் பொது போக்குவரத்து வாகன ஓட்டுநராக பணியாற்றும் பாபி பரகா, தனது வாகனத்தில் ஏற்றி செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

இறப்பு விகிதம் மிக அதிகம்:

"இந்த நோய் அனைவரையும் ஆபத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது; அன்றாட வாழ்க்கை மிகவும் மந்தமடைந்துள்ளது. நாங்கள் அச்சத்தில் உள்ளோம்," என்று அவர் கூறினார்.

சமீபத்திய வாரங்களில் பாதிப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. கடந்த வாரம் வடக்கு கிவு பகுதியில் இரண்டு புதிய சுகாதார மண்டலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன; இப்பகுதியில் மற்ற பாதிக்கப்பட்ட மாகாணங்களை விட இறப்பு விகிதம் மிக அதிகமாக உள்ளது. இந்த வைரஸ் தற்போது ஆறு மாகாணங்களுக்கு பரவியுள்ளது.

வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் "நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை எட்டவில்லை" என்றும், பல சுகாதார மண்டலங்களில் நோய் வேகமாகப் பரவுவது "நோய்த்தொற்றின் கட்டுப்பாடற்ற பரவலை" குறிக்கிறது என்றும் அமெரிக்காவின் நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம் (CDC) வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

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