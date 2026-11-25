சீனா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஜப்பான், தென் கொரியா உள்ளிட்ட 16 நாடுகளின் பொருட்களுக்குக் கூடுதல் வரிகளை விதிக்க ட்ரம்ப் நிர்வாகம் ஆலோசித்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
டொனால்ட் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் சீனா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் மேலும் 14 நாடுகளின் இறக்குமதிகளுக்குப் புதிய வரிகளை விதிக்கத் தயாராகி வருவதாக வெளியான தகவல்களைத் தொடர்ந்து, பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக உறவுகளில் ஸ்திரத்தன்மையைக் கடைப்பிடிக்குமாறு அமெரிக்காவை சீனா கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
வர்த்தகப் போர்கள் இரு நாடுகளுக்கும் நலன் பயக்காது எனத் தெரிவித்த சீன வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் குவோ ஜியாகுன், வேறுபாடுகளைப் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் கலந்தாலோசனை மூலம் தீர்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். சமத்துவம், பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் நலனின் அடிப்படையில் வர்த்தகச் சிக்கல்களை அணுக வேண்டும் என்றும், சீனாவின் தொழில்துறை உற்பத்தி அதிகமாக இருப்பதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு தவறானது என்றும் அவர் நிராகரித்தார்.
சீனா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஜப்பான், தென் கொரியா உள்ளிட்ட 16 நாடுகளின் பொருட்களுக்குக் கூடுதல் வரிகளை விதிக்க ட்ரம்ப் நிர்வாகம் ஆலோசித்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த 16 நாடுகளின் அரசு மானியங்கள் குறித்து அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி அலுவலகம் நடத்திய பல மாத விசாரணையின் முடிவுகள் விரைவில் வெளியாகலாம் எனத் தெரிகிறது. அரசின் ஆதரவு காரணமாக அதிகப்படியான உற்பத்தித் திறன் உருவாகி, அமெரிக்க உற்பத்தியாளர்களைப் பாதிக்கும் வகையில் குறைந்த விலையில் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றனவா என்பது குறித்து இந்த விசாரணை ஆராய்ந்தது. இருப்பினும், அறிவிப்பு வெளியாகும் நேரம் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட வரி விகிதங்கள் இன்னும் உறுதியாகவில்லை.
1974-ஆம் ஆண்டு வர்த்தகச் சட்டத்தின் செக்ஷன் 301 பிரிவின் கீழ் தொடங்கப்பட்ட இந்த விசாரணைகள், முன்மொழியப்பட்ட புதிய வரிகளுக்கு அடிப்படையாக உள்ளன. ஏப்ரல் 2025-இல் அறிவிக்கப்பட்ட விரிவான வரிகளை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் பிப்ரவரி 2026-இல் ரத்து செய்ததைத் தொடர்ந்து, அதற்கு மாற்றாக இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. முன்னதாக, கட்டாய உழைப்பு மூலம் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களுக்கான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்துவது தொடர்பான காரணங்களுக்காக, ஜூலை 2026-இல் 60 வர்த்தகக் கூட்டாளிகளுக்கு 10% முதல் 12.5% வரை வரிகளை அமெரிக்கா விதித்தது. இப்போது பரிசீலிக்கப்படும் கூடுதல் வரிகள் ஏற்கனவே உள்ள இந்த வரிகளுக்கு மேலாக விதிக்கப்படலாம்.
2025-இல் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது இரண்டாவது பதவிக்காலத்தைத் தொடங்கிய பிறகு சீன இறக்குமதிகளுக்குக் கூடுதல் வரிகள் விதிக்கப்பட்டதால், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தக பதற்றம் அதிகரித்தது. சீனாவும் பதிலடி நடவடிக்கைகளை எடுத்த நிலையில், ஒரு கட்டத்தில் அமெரிக்காவிற்குள் நுழையும் சீனப் பொருட்களுக்கான வரி 145% வரை உயர்ந்தது. அக்டோபர் 2025-இல் ஏற்பட்ட தற்காலிக வர்த்தக அமைதி ஒப்பந்தம் செப்டம்பர் 2026-இல் இரண்டு மாதங்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு, ஜனவரி 2027-இல் காலாவதியாக உள்ளது.
ஷென்சென்னில் நடைபெற்ற அபெக் உச்சி மாநாட்டில் ட்ரம்பும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கும் சந்தித்த நிலையில், டிசம்பரில் நடைபெறும் ஜி20 மாநாட்டிலும் மீண்டும் சந்திக்க உள்ளனர். இதற்கிடையில், நவம்பர் 2026 இடைக்காலத் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி பின்னடைவைச் சந்தித்ததோடு, பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசி உயர்வு போன்ற உள்நாட்டுப் பிரச்சனைகளும் ட்ரம்ப் நிர்வாகத்திற்குச் சவாலாக இருந்து வருகின்றன.