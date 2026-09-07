உலகம்

போர்களில் மனித உருவ ரோபோக்களை பயன்படுத்த தீவிரம் காட்டும் சீனா

ராணுவ நிறுவனங்கள் போர்க்கள தேவைகளுக்கு ஏற்ப மனித உருவ ரோபோக்களை சோதித்து வருகின்றன.
Humanoid Robot Military
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கடந்த மாதம் சீனாவில் நடைபெற்ற உலக மனித உருவ ரோபோ விளையாட்டுப் போட்டிகளில், ரோபோக்கள் குதித்தன, குத்துச்சண்டை போட்டன மற்றும் நடனமாடின. சில அதிவேக ரோபோக்கள் 100 மீட்டர் தூரத்தை உசேன் போல்ட்டை விட வேகமாக ஓடின.

இயந்திரங்களின் மேம்பட்ட திறன்களையும், மீம்களில் இடம்பெற தகுந்த அவற்றின் தடுமாற்றங்களையும் கண்டு பார்வையாளர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர்.

போட்டிகள் முடிந்து இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு, மக்கள் விடுதலை ராணுவத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித்தாள் அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து தனக்கென சில முடிவுகளை எடுத்தது.

ஆய்வகங்களில் இருந்து ரோபோ "போராளிகளுக்கான" ராணுவ பயிற்சி தளங்களுக்கு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை மாற்றுவதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று பி.எல்.ஏ. டெய்லி அழைப்பு விடுத்தது.

போர்க்களத்தில் மனித உருவ ரோபோ:

100-க்கும் மேற்பட்ட சீன ராணுவ கொள்முதல் அறிவிப்புகள், கல்விசார் ஆய்வுகள், காப்புரிமைகள், அதிகாரப்பூர்வ வெளியீடுகள், அரசாங்க பதிவுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவன ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை ராய்ட்டர்ஸ் ஆய்வு செய்ததன் படி, சீனாவின் பாதுகாப்பு துறை மனித உருவ ரோபோக்களின் ராணுவப் பயன்பாடுகள் குறித்த ஆராய்ச்சியை துரிதப்படுத்துவதோடு, அவற்றை எதிர்காலத்தில் போர்க்காலத்தில் நிலைநிறுத்துவதற்கான திட்டமிடலையும் மேற்கொண்டு வருகிறது.

முன்னர் வெளியிடப்படாத பதிவுகளின்படி, ராணுவ நிறுவனங்கள் போர்க்கள தேவைகளுக்கு ஏற்ப மனித உருவ ரோபோக்களை சோதித்து வருகின்றன; அவற்றுக்கு பயிற்சி அளிக்க ரோபோக்களையும் தொழில்நுட்பங்களையும் பெற முயல்கின்றன. மேலும், அவை துருப்புக்களுடன் இணைந்து எவ்வாறு செயல்படக்கூடும் என்பதையும் ஆய்வு செய்கின்றன.

ரோபோக்களின் புலனுணர்வு, கையாளுதல் மற்றும் பயிற்சி தரவுகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்திய இந்த பணிகள், 2025 மற்றும் 2026-ஆம் ஆண்டுகளில் வேகம் பெற்றன.

ஏற்றுமதியில் சீனா முன்னிலை:

BofA குளோபல் ரிசர்ச் அறிக்கையின்படி, 2025-ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய மனித உருவ வாகன ஏற்றுமதிகளில் சுமார் 95 சதவீதத்தை சீன உற்பத்தியாளர்கள் மேற்கொண்டனர்.

இந்த வணிக ஆதிக்கம், மக்கள் விடுதலை ராணுவத்திற்கு (PLA) விரிவடைந்து வரும் ஒரு தொழில்துறையை அணுகுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குவதோடு, அதன் சொந்த ராணுவ பயன்பாடுகளையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள உதவுகிறது.

சீனாவின் ரோபோ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி, உலகளவில் ராணுவ தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன என்பதை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது.

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