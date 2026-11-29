உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யாவில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில் குறைந்தது 6 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து இரண்டாவது இரவாக, உக்ரைனுக்கு சொந்தமான 1,000-க்கும் மேற்பட்ட டிரோன்களை சுட்டு வீழ்த்தியதாக மாஸ்கோ தெரிவித்துள்ளது.
சுமார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரஷியா தனது அண்டை நாடான உக்ரைன் மீது முழு அளவிலான படையெடுப்பை தொடங்கியதில் இருந்து போர் நீடித்து வருகிறது. தற்போது இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்காவின் மத்தியஸ்தத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வரும் சூழலிலும், இரு தரப்பும் வான்வழி தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. உக்ரைனின் பல்வேறு பகுதிகளில் ரஷியா நடத்திய தாக்குதல்களில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாக உள்ளூர் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
வின்னிட்சியா பிராந்தியத்தில் ரஷியா நடத்திய தாக்குதலில் இருவர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் ஒருவர் காயமடைந்தார் என்று அந்த பிராந்தியத்தின் தலைவர் நடாலியா ஜபோலோட்னா தெரிவித்தார். தாக்குதல் எந்த வகையை சேர்ந்தது என்று அவர் குறிப்பிடவில்லை. இருப்பினும், ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடம் சேதமடைந்ததாகவும், இரண்டு மினி பேருந்துகள் தீப்பிடித்து எரிந்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
ஒடெசா பிராந்தியத்தில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலால், 14 அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது தளங்களில் தீப்பிடித்தது. இதில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார், மூவர் காயமடைந்தனர்; மேலும் சில வாகனங்களும் சேதமடைந்தன என்று உள்ளூர் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அதே பிராந்தியத்தில், ஒரு பண்ணை சேதமடைந்ததுடன், பொம்மைகள் மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த கிடங்குகளில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் மேலும் இருவர் காயமடைந்தனர் என்று உக்ரைனின் மாநில அவசர சேவை துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஜபோரிஜியாவில், நகர மையப்பகுதியில் நடத்தப்பட்ட வான்வழி குண்டுவீச்சில் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த 14 வயது சிறுமி ஒருவரை மீட்பு குழுவினர் உயிருடன் மீட்டனர் என்று பிராந்திய ஆளுநர் இவான் ஃபெடோரோவ் தெரிவித்தார். இந்த தாக்குதலில் அச்சிறுமியின் தாயார் உயிரிழந்தார், மேலும் இருவர் காயமடைந்தனர். தாக்குதலால் வீடுகள் மற்றும் பிற கட்டிடங்கள் சேதமடைந்தன என்று அவர் கூறினார்.
கார்கிவ் நகரின் தொழில்துறை பகுதியில் ரஷிய ட்ரோன் தாக்கியதில் ஒன்பது பேர் காயமடைந்தனர் என்று அந்நகர மேயர் இஹோர் தெரெகோவ் தெரிவித்தார்.