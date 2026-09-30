ஓய்வு பெற ஒரு நாளே இருந்த நிலையில் கைது: ரூ.2.35 கோடி சட்டவிரோத சொத்து குவித்த ஒடிசா அரசு உதவிப் செயற்பொறியாளர் கைது

லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில், அவர் பெயரிலும் அவரது குடும்பத்தினர் பெயரிலும் குவிக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு சொத்து ஆவணங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன.
ஒடிசா மாநிலம் மால்கன்கிரியில் உள்ள மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் உதவிச் செயற்பொறியாளராகப் பணியாற்றி வந்த சிஷிர் குமார் தாஷ் என்பவர், தனது வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.2.35 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளைச் சேர்த்த குற்றத்திற்காக ஊழல் தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அரசுப் பணியில் இருந்து பணிநிறைவு பெற ஒரே ஒரு நாள் மட்டுமே எஞ்சியிருந்த சூழலில், இந்த அதிரடி கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
சிஷிர் குமார் தாஷ் தனது பணிக்காலத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக பெருமளவில் சொத்துகளைக் குவித்து வைத்துள்ளதாக ஊழல் தடுப்புத் துறைக்கு ரகசிய தகவல்கள் கிடைத்தன. இதனடிப்படையில், கூடுதல் எஸ்பி மற்றும் துணை எஸ்பிக்கள் தலைமையிலான அதிகாரிகள் குழுவினர் அவருக்குச் சொந்தமான பல இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் அதிரடி சோதனைகளை மேற்கொண்டனர். இந்தச் சோதனையின் முடிவில், கணக்கில் காட்டப்படாத ரூ.2.59 கோடிக்கும் அதிகமான மொத்த சொத்துகள் கண்டறியப்பட்டதாகப் பிராந்திய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். இது அவரது சட்டப்பூர்வ வருமானத்தை விட சுமார் 160 சதவீதம் அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில், அவர் பெயரிலும் அவரது குடும்பத்தினர் பெயரிலும் குவிக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு சொத்து ஆவணங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன. மாநிலத்தின் முக்கிய நகரங்களான பெர்ஹாம்பூர், பூரி மற்றும் கோபரா ஆகிய இடங்களில் ஆறு உயர்மதிப்புள்ள மனைப் பட்டாக்கள் மற்றும் இரண்டு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் வைப்புத் தொகையாக ரூ.82 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 136 கிராம் தங்க நகைகள், நான்கு சக்கர வாகனம் மற்றும் ரூ.16 லட்சம் மதிப்பிலான வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
1998-ஆம் ஆண்டு ஜூனியர் பொறியாளராக அரசுப் பணியில் சேர்ந்த சிஷிர் குமார் தாஷ், படிப்படியாகப் பதவி உயர்வு பெற்று மால்கன்கிரி DRDA உதவிச் செயற்பொறியாளராகப் பொறுப்பேற்றார். இந்த சட்டவிரோத சொத்துக் குவிப்பிற்கு உறுதுணையாக இருந்ததாகக் கூறி, சிஷிர் குமார் தாஷ் மற்றும் அவரது மனைவி இருவர் மீதும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓய்வுபெறும் நாளில் சிறை சென்றுள்ள இந்தச் சம்பவம் அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.