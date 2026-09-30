காஷ்மீர் புட்காமில் நடந்த மோதலில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை - ராணுவம் அதிரடி

மத்திய காஷ்மீரின் புட்காம் மாவட்டத்தின் உயரமான பகுதிகளில் நேற்று (செவ்வாய் கிழமை) நடந்த மோதலில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா (LeT) பயங்கரவாதி ஒருவர் கொல்லப்பட்டதாக ராணுவம் தெரிவித்தது.
குறிப்பிட்ட உளவு தகவல்களின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பு படைகள் கூட்டு தேடுதல் நடவடிக்கையை தொடங்கிய பின்னர், யூஸ்மார்க்கின் கோராக் பகுதியில் இந்த மோதல் நடைபெற்றது.
இந்த நடவடிக்கையை ராணுவம், ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறை மற்றும் ஸ்ரீநகர் சி.ஆர்.பி.எஃப். ஆகியவை இணைந்து மேற்கொண்டன.
கோராக் பகுதியின் பொதுவான பகுதியில் படைகள் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கையை வீரர்கள் கவனித்தனர். துருப்புக்கள் சந்தேகத்திற்குரிய பயங்கரவாதிகளை எதிர்கொண்டனர். பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி பதிலளித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்புப் படையினர் பதிலடி கொடுத்ததில், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடுமையான துப்பாக்கி சண்டை மூண்டது. இந்த மோதலில் ஒரு பயங்கரவாதி கொல்லப்பட்டார். அவர் தடைசெய்யப்பட்ட லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பின் உறுப்பினர் என ராணுவம் அடையாளம் கண்டது. நடவடிக்கை இன்னும் நடைபெற்று வருகிறது. பயங்கரவாதி கொல்லப்பட்ட பின்னர், பாதுகாப்புப் படையினர் அப்பகுதியில் தங்களது நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்தனர்.
வேறு பயங்கரவாதிகள் உள்ளனரா என்பதை அறிய, சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தேடுதல் வேட்டைகள் நடத்தப்பட்டு வந்தன. எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு பதிவில், ராணுவத்தின் சினார் கார்ப்ஸ், “குறிப்பிட்ட உளவு தகவலின் அடிப்படையில், யூஸ்மார்க்கின் கோராக் பொது பகுதியில் ராணுவம், ஜம்மு-காஷ்மீர் காவல்துறை மற்றும் ஸ்ரீநகர் சி.ஆர்.பி.எஃப். இணைந்து ஒரு கூட்டு தேடுதல் நடவடிக்கையைத் தொடங்கின” என்று கூறியது.
விழிப்புடன் இருந்த படையினர் சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகளை கவனித்தனர். அவர்களை எதிர்த்தபோது, பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இதை தொடர்ந்து நடந்த கடுமையான துப்பாக்கி சண்டையில் ஒரு பயங்கரவாதி கொல்லப்பட்டார். மீட்பு நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதியின் அடையாளம் குறித்த மேலதிக விவரங்களை ராணுவம் உடனடியாக வெளியிடவில்லை.