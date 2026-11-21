மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடிய தன்னாட்சி ஆயுத அமைப்புகள் குறித்து 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் சாத்தியமான ஒரு ஒப்பந்தத்தை 'விரிவுபடுத்துவதற்கு' மட்டுமே ஒப்புக் கொண்டன.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் கொலையாளி ரோபோக்கள் மற்றும் தானியங்கி ட்ரோன்கள் குறித்து உறுதியான சட்ட விதிகளை உருவாக்கும் முயற்சி, ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபைபேச்சுவார்த்தையில் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பான ஆலோசனைகளை மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு, அதாவது 2028 வரை நீட்டிப்பதற்கான நீர்த்துப்போன உடன்பாட்டுடன் வார இறுதி மாநாடு நிறைவடைந்தது.
ஒரு வாரம் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஆயுதங்கள் தொடர்பான மாநாட்டில் பங்கேற்ற ஏராளமான நாடுகள், மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடிய தன்னாட்சி ஆயுத அமைப்புகள் குறித்து 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் சாத்தியமான ஒரு ஒப்பந்தத்தை 'விரிவுபடுத்துவதற்கு' மட்டுமே ஒப்புக் கொண்டன. ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ், பல நாடுகள் மற்றும் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் கோரிய சட்டப்பூர்வமாகக் கட்டுப்படுத்தும் விதிகளுக்கு நாடுகள் இணங்கவில்லை. உலகளாவிய மோதல்கள் மற்றும் முக்கிய ராணுவ வல்லரசுகளின் ஆதிக்கப் போட்டிக்கு இடையே, ராஜதந்திர ரீதியில் உறுதியான முடிவுகளை எட்டுவதில் உள்ள சிரமத்தை இந்த முடிவு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.
நிராயுதபாணிகளுக்கான ஐ.நா. உயர் பிரதிநிதி இசுமி நகமிட்சு இதனை ஒரு 'முக்கிய சாதனை' என்று பாராட்டினாலும், இந்த ஆண்டிலேயே சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தம் வர வேண்டும் என்ற குட்டெரெஸின் எதிர்பார்ப்பைக் குறிப்பிட்டு, இது 'கண்ணாடி பாதி நிரம்பியதா அல்லது பாதி காலியாக உள்ளதா' என்பதைப் போன்ற நிலைதான் என்று ஒப்புக் கொண்டார். வலுவான மொழிநடையை ரஷ்யா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற ராணுவ வல்லரசுகள் தடுத்ததாக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
'ஸ்டாப் கில்லர் ரோபோட்ஸ்' அமைப்பு இதனை 'நீர்த்துப்போன ஆணை' என்று வருத்தம் தெரிவித்தது. சர்வதேசச் சட்ட வழக்கறிஞர் அமைப்பான லெக்ஸ் இன்டர்நேஷனலின் நிறுவனர் பீட்ரைஸ் ஃபின், இந்த முடிவு 'மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிரச்சினையைத் தள்ளிப் போடுவதற்குச் சமம்' என்று கூறினார். பெரும்பாலான நாடுகள் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான பணிகளை ஆதரித்ததாக அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினர். மாசசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் இயந்திரக் கற்றல் நிபுணரும் ஃபியூச்சர் ஆஃப் லைஃப் இன்ஸ்டிடியூட் நிறுவனருமான மேக்ஸ் டெக்மார்க், 'இந்த ஆயுதங்கள் கொடுமைகளுக்கு வழிவகுக்கும் நிலையில், 14-வது ஆண்டாகவும் இது குறித்துப் பேசுவது மட்டுமே போதுமானது என்று நாடுகள் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன' என்று விமர்சித்தார்.
கூட்டத்திற்கு முன்பாக ஏழு நாடுகள் இணைந்து, மனிதக் கட்டுப்பாடு அல்லது பொறுப்புக்கூறல் இல்லாமல் இயந்திரங்கள் கொலை செய்யும் திறனைத் தடுக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் விதிப்புத்தகத்திற்கான பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடங்க முன்மொழிந்தன; ஆனால் அந்த முயற்சி பலனளிக்கவில்லை. இப்பேச்சுவார்த்தையில் பிரேசிலுடன் இணைந்து ஆஸ்திரியா, பெல்ஜியம், அயர்லாந்து, மெக்சிகோ, நியூசிலாந்து மற்றும் பனாமா ஆகிய நாடுகள் பங்கேற்றன. பிரேசில் தூதர் ஃபிரடெரிகோ மேயர் பேசுகையில், 'தொழில்நுட்பம் ராஜதந்திரத்தை விட வேகமாகச் செல்கிறது, ராஜதந்திரிகள் மிகவும் மெதுவாக உள்ளனர்' என்றார்.
பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு, ரஷ்யாவின் முட்டுக்கட்டைகளை ஆர்வலர் குழுக்கள் சாடின. அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மற்ற முன்னணி ஏஐ ஆயுதங்களை உருவாக்கும் நாடுகளைப் போலவே ரஷ்யாவும், இதுபோன்ற உயர் தொழில்நுட்ப ஆயுதங்களை உருவாக்கத் தங்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு இறுதியில் பதவிக் காலம் முடியும் குட்டெரெஸ், தன்னாட்சி ஆயுத அமைப்புகள் குறித்த ஒப்பந்தத்திற்கான பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடங்க 2026-ஆம் ஆண்டை இலக்காக நிர்ணயித்திருந்தார்.
போப் லியோ XIV மற்றும் பல மனித உரிமை, மனிதாபிமான அமைப்புகள் இந்த விவகாரத்தை உயிர்வாழ்வு தொடர்பான விவாதமாக முன்னிறுத்தியுள்ளன. கட்டுப்படுத்துவது கடினமாகும் அளவுக்கு ஏஐ ஆயுதங்கள் சாதாரணமாக மாறுவதற்கு முன்பே அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவை வலியுறுத்தியுள்ளன. மோதல் பகுதிகளில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட இடங்களில், இலக்குகளைத் தாமாகவே தாக்கும் திறன் கொண்ட ஆயுத ட்ரோன்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்; இருப்பினும் பரவலான பயன்பாடு இன்னும் தொடங்கவில்லை.